В Google подали в суд более 30 европейских медиакомпаний. Требуют 2,1 млрд евро
Категория
Технологии
Дата публикации

В Google подали в суд более 30 европейских медиакомпаний. Требуют 2,1 млрд евро

Google
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Источник:  Politico

32 европейских медиакомпании подали иск против Google, требуя возмещения ущерба в размере около 2,1 миллиарда евро. Они утверждают, что «понесли убытки из-за менее конкурентного рынка» из-за рекламной практики Google.

Причина иска на Google

Как пишет Politico, иск касается практики цифровой рекламы Google, причем медиагруппы утверждают, что они «понесли убытки из-за менее конкурентного рынка».

Если бы Google не злоупотреблял своим доминирующим положением, медиакомпании получали бы значительно более высокие доходы от рекламы и платили бы более низкие комиссии за рекламные технические услуги, — говорится в иске.

Среди медиа-групп есть некоторые из ведущих европейских новостных компаний, в том числе:

  • Axel Springer (владелец Bild, Politico, Business Insider, Die Welt, Welt, Fakt),

  • норвежская компания Schibsted

  • группы Бенилюкса, такие как DPG Media и Mediahuis (владеет Euractiv, Independent News & Media, Sunday Independent и другими медиа).

Коалиция претендует на охват 17 стран Европы, иск подан в голландский суд.

Антимонопольные обвинения Google

В июне прошлого года Европейская комиссия выдвинула против Google антимонопольные обвинения из-за ее рекламного бизнеса.

Наша предварительная обеспокоенность состоит в том, что Google, возможно, использовала свою позицию на рынке, чтобы предпочесть свои собственные посреднические услуги, — сказала тогда исполнительный вице-президент Маргрете Вестагер.

По ее словам, это нанесло ущерб не только конкурентам Google, но и интересам издателей, а также увеличило расходы рекламодателей.

Орган Европейского Союза по контролю за конкуренцией проверяет медийную онлайн-рекламу Google с 2021 года.

Ранее он исследовал службу поиска покупок компании, ее программное обеспечение для мобильных телефонов и рекламные контракты, взыскав более 8 миллиардов евро штрафов.

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