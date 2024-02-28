В Google подали в суд более 30 европейских медиакомпаний. Требуют 2,1 млрд евро

32 европейских медиакомпании подали иск против Google, требуя возмещения ущерба в размере около 2,1 миллиарда евро. Они утверждают, что «понесли убытки из-за менее конкурентного рынка» из-за рекламной практики Google.
Причина иска на Google
Как пишет Politico, иск касается практики цифровой рекламы Google, причем медиагруппы утверждают, что они «понесли убытки из-за менее конкурентного рынка».
Среди медиа-групп есть некоторые из ведущих европейских новостных компаний, в том числе:
Axel Springer (владелец Bild, Politico, Business Insider, Die Welt, Welt, Fakt),
норвежская компания Schibsted
группы Бенилюкса, такие как DPG Media и Mediahuis (владеет Euractiv, Independent News & Media, Sunday Independent и другими медиа).
Коалиция претендует на охват 17 стран Европы, иск подан в голландский суд.
Антимонопольные обвинения Google
В июне прошлого года Европейская комиссия выдвинула против Google антимонопольные обвинения из-за ее рекламного бизнеса.
По ее словам, это нанесло ущерб не только конкурентам Google, но и интересам издателей, а также увеличило расходы рекламодателей.
Орган Европейского Союза по контролю за конкуренцией проверяет медийную онлайн-рекламу Google с 2021 года.
Ранее он исследовал службу поиска покупок компании, ее программное обеспечение для мобильных телефонов и рекламные контракты, взыскав более 8 миллиардов евро штрафов.
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