Экс-глава Google Эрик Шмидт нашел способ помочь Украине в войне против РФ

Бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт активно работает над созданием стартапа "Белый аист", в рамках которого будут создавать дроны-камикадзе на базе искусственного интеллекта. Передовые беспилотники планируют передавать украинской армии.

Эрик Шмидт будет помогать ВСУ дронами

Журналисты обращают внимание на то, что после увольнения из Google Шмидт стал связующим звеном между Кремниевой долиной и Пентагоном.

Кроме того, ему удалось возглавить Комиссию национальной безопасности по искусственному интеллекту.

По мнению Эрика Шмидта и его команды, ИИ может трансформировать способ ведения войны во всех сферах. Именно его компания будет создавать дроны-камикадзе с искусственным интеллектом и передавать их Вооруженным силам Украины.

Как удалось узнать изданию, бывший глава Google масштабирует "Белого аиста" через ряд других компаний, которые являются "подставными".

Одна из них называется Volya Robotics OÜ. Она зарегистрирована в Таллине, Шмидт указан как бенефициар, а сотрудник его семейного офиса как единственный член правления. В White Stork, похоже, работают несколько бывших руководителей технологических компаний, включая Себастьяна Труна, соучредителя лаборатории лунных полетов Google. Поделиться

Почему дроны-камикадзе из ИИ могут изменить ход войны

По убеждению Шмидта, БПЛА с искусственным интеллектом — это будущее войны, ведь они позволят спасти много жизней.

К примеру, он обратил внимание на то, что дроны-камикадзе стоят около 400 долларов и несут небольшое количество взрывчатки.

По сравнению с огромным бюджетом Министерства обороны США — это копейки. Поделиться

Он также озвучил прогноз, что дроны-камикадзе станут "важнейшей" новой технологией, которая станет ключом к победе над Россией и будущими врагами.