Тайные переговоры об Украине. В Германии отреагировали на данные СМИ

Как утверждает немецкий министр обороны Борис Писториус, он ничего не знает о предложении Британии провести обмен ракетами для передачи ВСУ еще больше Storm Shadow.
Писториус не подтвердил слухи о тайном предложении Британии относительно Украины
Как отметил глава оборонного ведомства, если такие переговоры будут с канцелярией, то там уже будут решать, можно ли такую идею рассматривать и реализовывать.
Борис Писториус также в очередной раз напомнил, что официальный Берлин окончательно не отбросил идею поставки Taurus Вооруженным силам Украины, однако пока никаких конкретных решений принято не было.
По словам немецкого министра, статьи отдельных СМИ о том, что именно угрозы со стороны российского диктатора Владимира Путина стали причиной того, что Украине не передают Taurus, всего лишь фейки.
Откуда взялась информация о тайных переговорах Германии и Британии об Украине
Первым об этом написало известное немецкое издание Handelsblatt.
Редакция газеты утверждала, что Лондон предложил Берлину передать ВСУ больше своих крылатых ракет Storm Shadow в обмен на Taurus от Германии.
Согласно данным Spiegel, Берлин серьезно относится к этому предложению.
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