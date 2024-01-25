Тайные переговоры об Украине. В Германии отреагировали на данные СМИ

Как утверждает немецкий министр обороны Борис Писториус, он ничего не знает о предложении Британии провести обмен ракетами для передачи ВСУ еще больше Storm Shadow.

Писториус не подтвердил слухи о тайном предложении Британии относительно Украины

Я ничего не знаю об этом предложении. Если об этом и ведутся переговоры, то не в моем офисе, – заявил он. Поделиться

Как отметил глава оборонного ведомства, если такие переговоры будут с канцелярией, то там уже будут решать, можно ли такую идею рассматривать и реализовывать.

Борис Писториус также в очередной раз напомнил, что официальный Берлин окончательно не отбросил идею поставки Taurus Вооруженным силам Украины, однако пока никаких конкретных решений принято не было.

Часть деталей касательно моей позиции по поставке Taurus является тайной и не обсуждается публично, поскольку речь идет также об интересах безопасности Федеративной Республики Германия и НАТО, - подчеркнул Борис Писториус. Поделиться

По словам немецкого министра, статьи отдельных СМИ о том, что именно угрозы со стороны российского диктатора Владимира Путина стали причиной того, что Украине не передают Taurus, всего лишь фейки.

Я ничего не знаю об угрозах со стороны Путина. Если честно, они бы меня тоже не особенно испугали, потому что он постоянно угрожает, – добавил он. Поделиться

Откуда взялась информация о тайных переговорах Германии и Британии об Украине

Первым об этом написало известное немецкое издание Handelsblatt.

Редакция газеты утверждала, что Лондон предложил Берлину передать ВСУ больше своих крылатых ракет Storm Shadow в обмен на Taurus от Германии.

Великобритания или Франция могли бы получить Taurus от Вооруженных сил Германии. Париж и Лондон могли бы передать в Украину больше своих крылатых ракет, которые они уже поставляют. Поделиться

Согласно данным Spiegel, Берлин серьезно относится к этому предложению.