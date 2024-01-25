Таємні перемовини щодо України. У Німеччині відреагували на дані ЗМІ

Як стверджує німецький міністр оборони Борис Пісторіус, він нічого не знає про пропозицію Британії провести обмін ракетами для надання ЗСУ Storm Shadow.
Пісторіус не підтвердив чутки про таємну пропозицію Британії стосовно України
Як зазначив глава оборонного відомства, якщо такі переговори будуть з канцелярією, то там уже будуть вирішувати, чи можна таку ідею розглядати й реалізовувати.
Борис Пісторіус також вкотре нагадав, що офіційний Берлін поки не відкидає остаточно ідею постачання Taurus Збройним силам України, однак поки жодних конкретних рішень ухвалено не було.
За словами німецького міністра, статті окремих ЗМІ про те, що саме погрози з боку російського диктатора Володимира Путіна стали причиною непостачання ракет Taurus Україні, є лише фейками.
Звідки взялася інформація про таємні перемовини Німеччини та Британії стосовно України
Першим про це написало відоме німецьке видання Handelsblatt.
Редакція газети стверджувала, що Лондон запропонував Берліну передати ЗСУ більше своїх крилатих ракет Storm Shadow в обмін на Taurus від Німеччини.
Згідно з даними Spiegel, Берлін серйозно ставиться до цієї пропозиції.
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