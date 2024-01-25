Ексочільник Google Ерік Шмідт знайшов спосіб допомогти Україні у війні проти РФ

Колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт наразі активно працює над створенням стартапу "Білий лелека", у межах якого будуть створювати дрони-камікадзе на базі штучного інтелекту. Передові безпілотники планують передавати українській армії.

Ерік Шмідт буде допомагати ЗСУ дронами

Журналісти звертають увагу на те, що після звільнення з Google Шмідт став сполучною ланкою між Кремнієвою долиною та Пентагоном.

Окрім того, йому вдалося очолити Комісію національної безпеки зі штучного інтелекту.

На переконання Еріка Шмідта та його команди, ШІ може трансформувати спосіб ведення війни в усіх сферах. Саме його компанія буде створювати дрони-камікадзе зі штучним інтелектом та передавати їх Збройним силам України.

Як вдалося дізнатися виданню, колишній глава Google розбудовує "Білого лелеку" через низку інших компаній, що є "підставними".

Одна з них називається Volya Robotics OÜ. Вона зареєстрована у Талліні, Шмідт вказаний як бенефіціар, а співробітник його сімейного офісу — як єдиний член правління. У White Stork, схоже, працюють кілька колишніх керівників технологічних компаній, включаючи Себастьяна Труна, співзасновника лабораторії місячних польотів Google. Поширити

Чому дрони-камікадзе з ШІ можуть змінити хід війни

На переконання Шмідта, БПЛА зі штучним інтелектом — це майбутнє війни, адже вони дадуть змогу врятувати багато життів.

До прикладу, він звернув увагу на те, що дрони-камікадзе коштують близько 400 доларів і несуть невелику кількість вибухівки.

У порівнянні з величезним бюджетом Міністерства оборони США, це копійки. Поширити

Він також озвучив прогноз, що дрони-камікадзе стануть "найважливішою" новою технологією, яка буде ключем до перемоги над Росією і майбутніми ворогами.