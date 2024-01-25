Україна перевершує РФ. The Spectator заявляє про початок асиметричної війни
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна перевершує РФ. The Spectator заявляє про початок асиметричної війни

Армія дронів
Джерело:  The Spectator

Британське видання The Spectator вказує на те, що українське командування нарешті знайшло спосіб повернути собі перевагу під час війни з Росією. Дрони ЗСУ, ГУР та СБУ, які щоденно знищують ворожі ресурси на території РФ, наразі є ефективнішими, ніж санкції Заходу проти країни-агресорки.

Україна знає, як знаходити та вражати “хворі місця” РФ

На переконання журналістів, удари дронами та ракетами, а також диверсійні рейди вглиб Росії можуть виявитися вирішальною стратегією для ураження "хворих місць" країни-агресорки.

Як відомо, атака СБУ на російський завод “Новатек” послабила можливість російських загарбників виробляти та експортувати нафту, авіаційне паливо та газойль, а також транспортувати скраплений природний газ.

Щоб впоратися з наслідками українського удару, РФ доведеться витратити тижні, або навіть місяці.

По суті, ці безпілотники українського виробництва виявилися більш успішними в застосуванні власних насильницьких санкцій проти російської торгівлі вуглеводнями, ніж усі невдалі спроби Заходу обмежити ціни та ембарго на російський експорт, — наголошує редакція видання.

Між Росією та РФ почалася масштабна асиметрична війна

Журналісти звертають увагу на те, що можливість експортувати енергоресурси була основою збереження російської економіки на плаву.

Не потрібно забувати про те, що саме нафта та газ є економічним джерелом життя путінської військової машини.

Росія має одну серйозну уразливість у порівнянні з Україною — її величезна та розосереджена інфраструктура унеможливлює захист кожного трубопроводу, заводу та мосту.

Що також важливо розуміти, українські воїни мають перевагу у складній індустрії дронів — в інноваціях та технологіях.

Атака в Усть-Лузі — це саме той вид асиметричної війни, в якому Україна перевершує. Це також може бути ключем до того, щоб зробити війну занадто дорогою та болючою для Путіна, — дійшла висновку команда The Spectator

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