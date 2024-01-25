Британське видання The Spectator вказує на те, що українське командування нарешті знайшло спосіб повернути собі перевагу під час війни з Росією. Дрони ЗСУ, ГУР та СБУ, які щоденно знищують ворожі ресурси на території РФ, наразі є ефективнішими, ніж санкції Заходу проти країни-агресорки.

Україна знає, як знаходити та вражати “хворі місця” РФ

На переконання журналістів, удари дронами та ракетами, а також диверсійні рейди вглиб Росії можуть виявитися вирішальною стратегією для ураження "хворих місць" країни-агресорки.

Як відомо, атака СБУ на російський завод “Новатек” послабила можливість російських загарбників виробляти та експортувати нафту, авіаційне паливо та газойль, а також транспортувати скраплений природний газ.

Щоб впоратися з наслідками українського удару, РФ доведеться витратити тижні, або навіть місяці.

По суті, ці безпілотники українського виробництва виявилися більш успішними в застосуванні власних насильницьких санкцій проти російської торгівлі вуглеводнями, ніж усі невдалі спроби Заходу обмежити ціни та ембарго на російський експорт, — наголошує редакція видання. Поширити

Між Росією та РФ почалася масштабна асиметрична війна

Журналісти звертають увагу на те, що можливість експортувати енергоресурси була основою збереження російської економіки на плаву.

Не потрібно забувати про те, що саме нафта та газ є економічним джерелом життя путінської військової машини.

Росія має одну серйозну уразливість у порівнянні з Україною — її величезна та розосереджена інфраструктура унеможливлює захист кожного трубопроводу, заводу та мосту. Поширити

Що також важливо розуміти, українські воїни мають перевагу у складній індустрії дронів — в інноваціях та технологіях.