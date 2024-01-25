Британское издание The Spectator указывает на то, что украинское командование наконец-то нашло способ вернуть себе преимущество во время войны с Россией. Дроны ВСУ, ГУР и СБУ, которые ежедневно уничтожают вражеские ресурсы на территории РФ, сейчас более эффективны, чем санкции Запада против страны-агрессорки.

Украина знает, как находить и поражать "больные места" РФ

По мнению журналистов, удары дронами и ракетами, а также диверсионные рейды вглубь России, могут оказаться решающей стратегией для поражения "больных мест" страны-агрессорки.

Как известно, атака СБУ на российский завод “Новатек” ослабила возможность российских захватчиков производить и экспортировать нефть, авиационное топливо и газойль, а также транспортировать сжиженный природный газ.

Чтобы справиться с последствиями украинского удара, РФ придется потратить недели или даже месяцы.

По сути эти беспилотники украинского производства оказались более успешными в применении собственных насильственных санкций против российской торговли углеводородами, чем все неудачные попытки Запада ограничить цены и эмбарго на российский экспорт, — отмечает редакция издания. Поделиться

Между Россией и РФ началась масштабная ассиметричная война

Журналисты обращают внимание на то, что возможность экспорта энергоресурсов была основой сохранения российской экономики на плаву.

Не нужно забывать о том, что именно нефть и газ являются экономическим источником жизни путинской военной машины.

Россия имеет одну серьезную уязвимость по сравнению с Украиной — ее огромная и рассредоточенная инфраструктура делает невозможным защиту каждого трубопровода, завода и моста. Поделиться

Что важно понимать, украинские воины имеют преимущество в сложной индустрии дронов — в инновациях и технологиях.