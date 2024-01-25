Британское издание The Spectator указывает на то, что украинское командование наконец-то нашло способ вернуть себе преимущество во время войны с Россией. Дроны ВСУ, ГУР и СБУ, которые ежедневно уничтожают вражеские ресурсы на территории РФ, сейчас более эффективны, чем санкции Запада против страны-агрессорки.
Украина знает, как находить и поражать "больные места" РФ
По мнению журналистов, удары дронами и ракетами, а также диверсионные рейды вглубь России, могут оказаться решающей стратегией для поражения "больных мест" страны-агрессорки.
Как известно, атака СБУ на российский завод “Новатек” ослабила возможность российских захватчиков производить и экспортировать нефть, авиационное топливо и газойль, а также транспортировать сжиженный природный газ.
Чтобы справиться с последствиями украинского удара, РФ придется потратить недели или даже месяцы.
Между Россией и РФ началась масштабная ассиметричная война
Журналисты обращают внимание на то, что возможность экспорта энергоресурсов была основой сохранения российской экономики на плаву.
Не нужно забывать о том, что именно нефть и газ являются экономическим источником жизни путинской военной машины.
Что важно понимать, украинские воины имеют преимущество в сложной индустрии дронов — в инновациях и технологиях.
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