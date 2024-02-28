На Google подали до суду понад 30 європейських медіакомпаній. Вимагають 2,1 млрд євро

32 європейські медіакомпанії подали позов проти Google, вимагаючи відшкодування збитків у розмірі близько 2,1 мільярда євро. Вони стверджують, що «зазнали збитків через менш конкурентний ринок» через рекламну практику Google.

Причина позову на Google

Як пише Politico, позов стосується практики цифрової реклами Google, причому медіагрупи стверджують, що вони «зазнали збитків через менш конкурентний ринок».

Якби Google не зловживав своїм домінуючим становищем, медіакомпанії отримували б значно вищі доходи від реклами та платили б нижчі комісії за рекламні технічні послуги, — йдеться у позові. Поширити

Серед медіа-груп є деякі з провідних європейських новинних компаній, у тому числі:

Axel Springer (власник Bild, Politico, Business Insider, Die Welt, Welt, Fakt),

норвезька компанія Schibsted

групи Бенілюксу, такі як DPG Media та Mediahuis (володіє Euractiv, Independent News & Media, Sunday Independent та іншими медіа).

Коаліція претендує на охоплення 17 країн Європи, позов подано до голландського суду.

Антимонопольні звинувачення Google

У червні минулого року Європейська комісія висунула проти Google антимонопольні звинувачення через її рекламний бізнес.

Наше попереднє занепокоєння полягає в тому, що Google, можливо, використала свою позицію на ринку, щоб віддати перевагу своїм власним посередницьким послугам, — сказала тоді виконавчий віце-президент Маргрете Вестагер. Поширити

За її словами, це завдало шкоди не тільки конкурентам Google, але й інтересам видавців, а також збільшило витрати рекламодавців.

Орган Європейського Союзу з контролю за конкуренцією перевіряє медійну онлайн-рекламу Google з 2021 року.

Раніше він досліджував службу пошуку покупок компанії, її програмне забезпечення для мобільних телефонів і рекламні контракти, стягнувши понад 8 мільярдів євро штрафів.