На Google подали до суду понад 30 європейських медіакомпаній. Вимагають 2,1 млрд євро

32 європейські медіакомпанії подали позов проти Google, вимагаючи відшкодування збитків у розмірі близько 2,1 мільярда євро. Вони стверджують, що «зазнали збитків через менш конкурентний ринок» через рекламну практику Google.
Причина позову на Google
Як пише Politico, позов стосується практики цифрової реклами Google, причому медіагрупи стверджують, що вони «зазнали збитків через менш конкурентний ринок».
Серед медіа-груп є деякі з провідних європейських новинних компаній, у тому числі:
Axel Springer (власник Bild, Politico, Business Insider, Die Welt, Welt, Fakt),
норвезька компанія Schibsted
групи Бенілюксу, такі як DPG Media та Mediahuis (володіє Euractiv, Independent News & Media, Sunday Independent та іншими медіа).
Коаліція претендує на охоплення 17 країн Європи, позов подано до голландського суду.
Антимонопольні звинувачення Google
У червні минулого року Європейська комісія висунула проти Google антимонопольні звинувачення через її рекламний бізнес.
За її словами, це завдало шкоди не тільки конкурентам Google, але й інтересам видавців, а також збільшило витрати рекламодавців.
Орган Європейського Союзу з контролю за конкуренцією перевіряє медійну онлайн-рекламу Google з 2021 року.
Раніше він досліджував службу пошуку покупок компанії, її програмне забезпечення для мобільних телефонів і рекламні контракти, стягнувши понад 8 мільярдів євро штрафів.
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