Что известно об обнаружении заброшенной военной базы США под толщей льда в Гренландии

Отмечается, что команда исследователей NASA пролетала над территорией Гренландии в апреле 2023 года и увидела странный объект под ледниковым щитом.

Объект, выглядывавший из воздуха как пятно среди однородной ледовой пустыни, оказался заброшенной военной базой США Camp Century.

Эта военная база была построена инженерным корпусом армии США в 1959 году.

По словам ученого-криосферолога из Лаборатории реактивного движения NASA Алекса Гарднера, учёным понадобилось время, чтобы понять, что это такое.

Место, где был построен Camp Century, характеризуется температурами в минус 57 градусов по Цельсию. Ветер здесь может достигать скорости более 193 км в час.

Однако американские военные построили в этом городе базу, способную одновременно принимать до 200 человек.

Когда Camp Century строился, он находился поближе к поверхности, но в 1967 году это место было покинуто. За прошедшие с тех пор 57 лет на вершине объекта накопилось не менее 30 метров снега и льда.

Кроме того, утверждается, что по меньшей мере 47 тыс галлонов радиоактивных отходов, произведенных ядерным реактором лагеря, были похоронены вместе с ним.

Почему ученых интересует заброшенная военная база США Camp Century

Несмотря на то, что объект был покинут в течение десятков лет, работа, проделанная в Camp Century, продолжает раскрывать детали истории Земли. Грунтовые керны, извлеченные из этого места, до сих пор анализируются методами, которые не существовали, когда они были извлечены, чтобы помочь рассказать историю древнего климата Земли.

Миллионы лет назад Гренландия была зеленым ландшафтом, где водились мастодонты, крабы, гуси и другие животные, а также росли сосновые леса.

Керны, найденные в Camp Century, проливают свет на предварительные условия на Земле, помогая учёным прогнозировать климат нашей планеты в будущем.