Радари NASA виявили на території Гренландії загадковий об'єкт, розташований під товщею льоду, який виявився кинутою військовою базою США часів Холодної війни.

Що відомо про виявлення покинутої військової бази США під товщею льоду у Гренландії

Зазначається, що команда дослідників NASA пролітала над територією Гренландії у квітні 2023 року і помітила дивний об’єкт під льодовиковим щитом.

Об’єкт, який з повітря виглядав як пляма серед однорідної льодової пустелі, виявився покинутою військовою базою США Camp Century.

Ця військова база була побудована інженерним корпусом армії США у 1959 році.

За словами вченого-кріосферолога з Лабораторії реактивного руху NASA Алекса Гарднера, науковцям знадобився час, щоб зрозуміти, що це таке.

Місце, де був побудований Camp Century характеризується температурами у мінус 57 градусів за Цельсієм. Вітер тут може сягати швидкості у понад 193 км на годину.

Однак американські військові побудували у цьому місті базу, яка була здатна одночасно приймати до 200 осіб.

Коли Camp Century будувався, він знаходився ближче до поверхні, але у 1967 році це місце було покинуте. За 57 років, що минули з того часу, на вершині об'єкта накопичилося щонайменше 30 метрів снігу та льоду.

Окрім цього стверджується, що щонайменше 47 тис галонів радіоактивних відходів, вироблених ядерним реактором табору були поховані разом із ним.

Чому науковців цікавить покинута військова база США Camp Century

Попри те, що об'єкт був покинутий протягом десятків років, робота, проведена в Camp Century, продовжує розкривати деталі історії Землі. Ґрунтові керни, витягнуті з цього місця, досі аналізуються методами, які не існували тоді, коли вони були витягнуті, щоб допомогти розповісти історію стародавнього клімату Землі.

Мільйони років тому Гренландія була зеленим ландшафтом, де водилися мастодонти, краби, гуси та інші тварини, а також росли соснові ліси.

Керни, знайдені в Camp Century, проливають світло на попередні умови на Землі, допомагаючи вченим прогнозувати клімат нашої планети в майбутньому.