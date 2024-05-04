В ГУР отметили защитников Одессы от "проекта Новороссия" в 2014 году

Главное управление разведки Министерства обороны Украины отметило участников сопротивления реализации в Одессе "проекта Новороссия" в 2014 году.
Награды для активистов Одессы
О наградах от ГУР сообщил военнослужащий, представитель Veterans HUB ODESA Сергей Гуцалюк.
События 2 мая 2014 года в Одессе
2 мая 2014 года в Одессе во время столкновения пророссийского "антимайдана" с украинскими активистами погибли 48 человек, преимущественно в Доме профсоюзов на Куликовом поле.
Эти события 10-летней давности стали следствием попыток России дестабилизировать ситуацию на юге и востоке Украины.
Как известно, драку спровоцировали боевики пророссийского "Антимайдана", напавшие на участников марша за единство Украины. Первыми погибшими были майдановцы Игорь Иванов и Андрей Бирюков.
Как отмечают в Страткоме ВСУ, пожар в Доме Профсоюзов после того, как стороны бросали друг в друга "коктейлями Молотова". Тогда вспыхнул бензин, который участники "Антимайдана" планировали использовать для зажигательных смесей.
Российская пропаганда ежегодно спекулирует на событиях 2 мая в Одессе, чтобы подстрекать к ненависти.
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