Главное управление разведки Министерства обороны Украины отметило участников сопротивления реализации в Одессе "проекта Новороссия" в 2014 году.

Награды для активистов Одессы

О наградах от ГУР сообщил военнослужащий, представитель Veterans HUB ODESA Сергей Гуцалюк.

ГУР МО и господин капитан Андрей Юсов, в отличие от местных властей, помнят о части тех одесситов, кто положил конец проекту "Новороссия" в Одессе весной-летом 2014. Имел честь передать общине благодарности. Горд, что был среди Вас, друзья! Продолжение следует. Слава Украине! Поделиться

События 2 мая 2014 года в Одессе

2 мая 2014 года в Одессе во время столкновения пророссийского "антимайдана" с украинскими активистами погибли 48 человек, преимущественно в Доме профсоюзов на Куликовом поле.

Эти события 10-летней давности стали следствием попыток России дестабилизировать ситуацию на юге и востоке Украины.

Как известно, драку спровоцировали боевики пророссийского "Антимайдана", напавшие на участников марша за единство Украины. Первыми погибшими были майдановцы Игорь Иванов и Андрей Бирюков.

Как отмечают в Страткоме ВСУ, пожар в Доме Профсоюзов после того, как стороны бросали друг в друга "коктейлями Молотова". Тогда вспыхнул бензин, который участники "Антимайдана" планировали использовать для зажигательных смесей.

Гибель большого количества человек — трагическое стечение обстоятельств, а не умышленное убийство, как утверждает российская пропаганда. Активисты одесского Майдана спасали людей из горящего здания. Поделиться

Российская пропаганда ежегодно спекулирует на событиях 2 мая в Одессе, чтобы подстрекать к ненависти.