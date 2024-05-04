У ГУР відзначили захисників Одеси від "проєкту Новоросія" у 2014 році

Головне управління розвідки Міністерства оборони України відзначило учасників спротиву реалізації в Одесі “проєкту Новоросія” в 2014 році.

Відзнаки для активістів Одеси

Про відзнаки від ГУР повідомив військовослужбовець, представник Veterans HUB ODESA Сергій Гуцалюк.

ГУР МО та пан капітан Андрій Юсов, на відміну від місцевої влади, пам'ятають про частину тих одеситів, хто поклав край проєкту "Новоросія" в Одесі навесні-влітку 2014. Мав честь передати товариству подяки. Пишаюсь, що був серед Вас, друзі! Далі буде. Слава Україні! Поширити

Події 2 травня 2014 року в Одесі

2 травня 2014 року в Одесі під час зіткнення проросійського "антимайдану" з українськими активістами загинуло 48 осіб, переважно у Будинку профспілок на Куликовому полі.

Ці події 10-річної давнини стали наслідком спроб Росії дестабілізувати ситуацію на півдні та сході України.

Як відомо, бійку спровокували бойовики проросійського “Антимайдану”, які напали на учасників маршу за єдність України. Першими загиблими були майданівці Ігор Іванов та Андрій Бірюков.

Як зазначають у СтратКомі ЗСУ, пожежа в Будинку Профспілок після того, як сторони кидали одне в одного “коктейлями Молотова”. Тоді спалахнув бензин, який учасники “Антимайдану” планували використати для запалювальних сумішей.

Загибель великої кількості осіб — трагічний збіг обставин, а не зумисне вбивство, як стверджує російська пропаганда. Активісти одеського Майдану рятували людей з палаючої будівлі. Поширити

Російська пропаганда щороку спекулює на подіях 2 травня в Одесі, аби підбурювати до ненависті.