В ГУР раскрыли детали спецоперации по эвакуации украинцев из Газы

Офицер ГУР с позывным "Двадцать первый", находящийся в Силах обороны с февраля 2022 года, был одним из участников спецоперации. До операции в Секторе Газа он участвовал в боевых действиях, в том числе и на оккупированной территории Украины.

По его словам, ГУР получило задачу по спасению украинцев из Сектора Газа сразу после нападения ХАМАС, 7 октября 2023 года. По словам офицера, ситуация была очень чувствительна как для восприятия в Украине, так и среди западных партнеров, а также в арабских странах.

Разрабатывали несколько вариантов эвакуации, но всегда что-то идет не по плану, всегда есть какие-то риски. Это была такая активная игра, в которой нам пришлось все время принимать новые решения, – рассказал он. Поделиться

Первые люди были эвакуированы 7 ноября. Был реализован план по официальной эвакуации зеленым коридором. Разведчик рассказал, что было несколько этапов эвакуации. Первый – это представление списков граждан для утверждения, потом украинцев в определенные дни выводили с территории Газы.

Мы вышли быстрее, чем граждане Российской Федерации, что также являлось приятным результатом нашей работы, — сказал разведчик, добавив, что россияне могли готовить информационные операции против Украины. Поделиться

Война Израиля с палестинской группировкой ХАМАС

7 октября 2023 года боевики ХАМАС начали военную атаку на территорию Израиля из Сектора Газа. За первые несколько дней радикальные исламисты убили 1200 гражданских и солдат и похитили около 250 человек.

В конце октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную военную операцию в секторе Газа. Уже 22 января Силы обороны Израиля приступили к новому великому наступлению.

24 января Израиль и ХАМАС достигли предварительного соглашения о прекращении огня на месяц и нового соглашения по освобождению заложников.