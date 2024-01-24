В августе 2023 для уничтожения российских бомбардировщиков ТУ-22М3 на аэродроме в Сольцах украинские разведчики под руководством Героя Украины полковника Олега Бабия прошли пешком более 600 км в глубоком тылу России.

Операция по уничтожению российских Ту-22

ГУР сообщает, что группа разведчиков под руководством Бабия получила важнейшую задачу — остановить многочисленные авиаудары по мирным городам Украины. Они выполнили задание.

Возвращаясь на подконтрольную Украине территорию, разведывательная группа полковника Олега Бабия попала в засаду и вступила в неравное сражение с российскими захватчиками.

В этом бою, 30 августа 2023 года, прикрывая уход своих боевых собратьев, украинский разведчик подполковник Олег Бабий получил смертельное ранение и погиб. Поделиться

Олег Бабий (фото: ГУР)

В ГУР рассказали, что на счету Олега Бабия было девять успешных разведывательных выходов в тыл противника, двенадцать специальных мероприятий по организации и обеспечению движения сопротивления на ТОТ Украины и в тылу противника.

Он также нашел до 70 важных стратегических объектов противника: командных пунктов, военной техники, инженерно-фортификационного оборудования и т.д.

Информация о них использовалась ВСУ для планирования операций по увольнению ТОТ и нанесению огневого поражения по важным враждебным целям. Поделиться

Благодаря успешному выполнению задач группой полковника Бабия удалось дезорганизовать логистику окупантов, уничтожить его важные объекты и элементы критической инфраструктуры.

Олег Бабий — Герой Украины

С первых дней полномасштабного вторжения РФ Олег Бабий организовывал и осуществлял спецоперации на временно оккупированных территориях Украины и на территории РФ, действительно изменивших ход войны.

За свой подвиг Олег Бабий посмертно награжден званием Героя Украины с присвоением ордена "Золотая звезда".

У него осталась жена и двое маленьких детей. Младшей дочери на время смерти отца исполнилось всего год.

22 января во Львове на фасаде школы, где он учился, была установлена памятная доска.