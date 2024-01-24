У серпні 2023 року для знищення російських бомбардувальників ТУ-22М3 на аеродромі в Сольцях українські розвідники під керівництвом Героя України полковника Олега Бабія пройшли пішки понад 600 км у глибокому тилу Росії.
Операція зі знищення російських Ту-22
ГУР повідомляє, що група розвідників під керівництвом Бабія отримала надважливе завдання — зупинити численні авіаудари по мирних містах України. Вони виконали завдання.
Повертаючись на підконтрольну Україні територію, розвідувальна група полковника Олега Бабія потрапила у засідку та вступила в нерівний бій з російськими загарбниками.
У ГУР розповіли, що на рахунку Олега Бабія було дев'ять успішних розвідувальних виходів у тил противника, дванадцять спеціальних заходів з організації та забезпечення руху опору на ТОТ України та в тилу противника.
Він також виявив до 70 важливих стратегічних об'єктів противника: командних пунктів, військової техніки, інженерно-фортифікаційного обладнання, тощо.
Завдяки успішному виконанню завдань групою полковника Бабія, вдалося дезорганізувати логістику окупантів, знищити його важливі об’єкти та елементи критичної інфраструктури.
Олег Бабій — Герой України
З перших днів повномасштабного вторгнення РФ Олег Бабій організовував і здійснював спецоперації на тимчасово окупованих територіях України й на території РФ, які насправді змінили хід війни.
За свій подвиг Олег Бабій посмертно нагороджений званням Героя України з присвоєнням ордену «Золота зірка».
У нього залишилася дружина та двоє маленьких дітей. Молодшій доньці на час смерті батька виповнилося лише рік.
22 січня у Львові на фасаді школи, де він навчався, встановили пам’ятну дошку.
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