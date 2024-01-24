У серпні 2023 року для знищення російських бомбардувальників ТУ-22М3 на аеродромі в Сольцях українські розвідники під керівництвом Героя України полковника Олега Бабія пройшли пішки понад 600 км у глибокому тилу Росії.

Операція зі знищення російських Ту-22

ГУР повідомляє, що група розвідників під керівництвом Бабія отримала надважливе завдання — зупинити численні авіаудари по мирних містах України. Вони виконали завдання.

Повертаючись на підконтрольну Україні територію, розвідувальна група полковника Олега Бабія потрапила у засідку та вступила в нерівний бій з російськими загарбниками.

У цьому бою, 30 серпня 2023 року, прикриваючи відхід своїх бойових побратимів, український розвідник підполковник Олег Бабій зазнав смертельного поранення та загинув. Поширити

Олег Бабій (фото: ГУР)

У ГУР розповіли, що на рахунку Олега Бабія було дев'ять успішних розвідувальних виходів у тил противника, дванадцять спеціальних заходів з організації та забезпечення руху опору на ТОТ України та в тилу противника.

Він також виявив до 70 важливих стратегічних об'єктів противника: командних пунктів, військової техніки, інженерно-фортифікаційного обладнання, тощо.

Інформація про них використовувалася ЗСУ для планування операцій зі звільнення ТОТ та нанесення вогневого ураження по важливих ворожих цілях. Поширити

Завдяки успішному виконанню завдань групою полковника Бабія, вдалося дезорганізувати логістику окупантів, знищити його важливі об’єкти та елементи критичної інфраструктури.

Олег Бабій — Герой України

З перших днів повномасштабного вторгнення РФ Олег Бабій організовував і здійснював спецоперації на тимчасово окупованих територіях України й на території РФ, які насправді змінили хід війни.

За свій подвиг Олег Бабій посмертно нагороджений званням Героя України з присвоєнням ордену «Золота зірка».

У нього залишилася дружина та двоє маленьких дітей. Молодшій доньці на час смерті батька виповнилося лише рік.

22 січня у Львові на фасаді школи, де він навчався, встановили пам’ятну дошку.