В Японии бушуют масштабные лесные пожары — видео
Категория
Проиcшествия
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В Японии бушуют масштабные лесные пожары — видео

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Источник:  Kyodo News

Правительство Японии заявило, что лесные пожары на северо-востоке страны охватили уже 1200 гектаров земли — больше всего за последние 33 года.

Главные тезисы

  • Лесные пожары в Японии на северо-востоке страны охватили 1200 гектаров земли, что является самым большим случаем за последние 33 года.
  • Масштабные пожары привели к гибели одного человека, уничтожению более 80 домов и эвакуации более трех тысяч человек.
  • Количество вертолетов, задействованных в тушении лесного пожара, увеличилось до 15 единиц, а помощь оказывается более чем от 10 префектур.

Лесные пожары охватили в Японии 1200 га

По данным местных властей, за последние три дня огонь охватил по крайней мере 1200 гектаров земли в округе Офунато, префектура Ивате.

До этого масштабные пожары в стране были в 1992 году. Тогда в округе Кусиро, префектура Хоккайдо, сгорело 1030 гектаров леса.

Отмечается, что во время нынешнего лесного пожара в среду погиб один человек, более 80 домов уничтожены.

Между тем количество привлеченных к тушению пожара вертолетов увеличилось до 15 единиц.

Кроме того, Агентство при Министерстве внутренних дел и коммуникаций обратилось за экстренной помощью в местные органы власти, в результате чего количество откликнувшихся префектур превысило 10.

По информации властей Офунато, более трех тысяч жителей из более чем 1,3 тыс. домохозяйств все еще находятся в процессе эвакуации.

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