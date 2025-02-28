В Японии бушуют масштабные лесные пожары — видео

Правительство Японии заявило, что лесные пожары на северо-востоке страны охватили уже 1200 гектаров земли — больше всего за последние 33 года.
Главные тезисы
- Лесные пожары в Японии на северо-востоке страны охватили 1200 гектаров земли, что является самым большим случаем за последние 33 года.
- Масштабные пожары привели к гибели одного человека, уничтожению более 80 домов и эвакуации более трех тысяч человек.
- Количество вертолетов, задействованных в тушении лесного пожара, увеличилось до 15 единиц, а помощь оказывается более чем от 10 префектур.
Лесные пожары охватили в Японии 1200 га
По данным местных властей, за последние три дня огонь охватил по крайней мере 1200 гектаров земли в округе Офунато, префектура Ивате.
Отмечается, что во время нынешнего лесного пожара в среду погиб один человек, более 80 домов уничтожены.
Между тем количество привлеченных к тушению пожара вертолетов увеличилось до 15 единиц.
Кроме того, Агентство при Министерстве внутренних дел и коммуникаций обратилось за экстренной помощью в местные органы власти, в результате чего количество откликнувшихся префектур превысило 10.
По информации властей Офунато, более трех тысяч жителей из более чем 1,3 тыс. домохозяйств все еще находятся в процессе эвакуации.
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