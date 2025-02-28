В Японии бушуют масштабные лесные пожары — видео

Правительство Японии заявило, что лесные пожары на северо-востоке страны охватили уже 1200 гектаров земли — больше всего за последние 33 года.

Лесные пожары охватили в Японии 1200 га

По данным местных властей, за последние три дня огонь охватил по крайней мере 1200 гектаров земли в округе Офунато, префектура Ивате.

До этого масштабные пожары в стране были в 1992 году. Тогда в округе Кусиро, префектура Хоккайдо, сгорело 1030 гектаров леса. Поделиться

Отмечается, что во время нынешнего лесного пожара в среду погиб один человек, более 80 домов уничтожены.

Между тем количество привлеченных к тушению пожара вертолетов увеличилось до 15 единиц.

Кроме того, Агентство при Министерстве внутренних дел и коммуникаций обратилось за экстренной помощью в местные органы власти, в результате чего количество откликнувшихся префектур превысило 10.

По информации властей Офунато, более трех тысяч жителей из более чем 1,3 тыс. домохозяйств все еще находятся в процессе эвакуации.