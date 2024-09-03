В Харьковской области горит масштабный лесной пожар. Эвакуировали более 200 человек

Пожар вспыхнул вечером 2 сентября. В частности, горят лесные насаждения на площади около 1200 га, огонь распространился на село Студенок.
Главные тезисы
- Более 200 человек были эвакуированы из села Студенок в Харьковской области из-за масштабного лесного пожара, который охватил площадь около 1200 га.
- На ликвидацию пожара в Оскольской общине Изюмского района привлечено 275 спасателей и 77 единиц техники из различных областей Украины.
- По информации председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова, два человека пострадали в результате пожара и получают медицинскую помощь.
- Экологическая ситуация ухудшилась в Киеве из-за пожаров, где регистрируется горение торфа. В городе предпринимаются меры для предотвращения вреда для жителей.
В Харьковской области эвакуировали село из-за лесного пожара
Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, власти Харьковщины эвакуировали жителей села Студенок из-за масштабного лесного пожара в Оскольской общине Изюмского района.
В частности, эвакуировано около 200 человек. Часть людей уехала на собственном транспорте.
На утро 3 сентября к ликвидации возгорания привлекли дополнительные силы ГСЧС из Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Черкасской областей. В общей сложности 77 единиц техники 275 спасателей.
По словам Синегубова, в результате пожара пострадали два человека: местная жительница и сотрудник ГСЧС. Они получают медицинскую помощь. Ликвидация возгорания продолжается.
В Киеве фиксируют ухудшение качества воздуха из-за пожаров
3 сентября жителей Киева предупредили об ухудшении качества воздуха. Отмечается, что оно не будет продолжительным.
Вероятной причиной временного ухудшения качества воздуха в столице пожары в экосистемах. Речь идет о горении торфа в 6 ячейках общей площадью 3,74 га в Броварском районе Киевской области.
Сообщается, что пожары также могут быть причиной неприятного запаха в столице.
В КГГА посоветовали киевлянам в случае появления задымленности закрыть окна, а также отказаться от долгих прогулок и физической активности на открытом воздухе.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-