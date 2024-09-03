В Харьковской области горит масштабный лесной пожар. Эвакуировали более 200 человек
Категория
Украина
Дата публикации

В Харьковской области горит масштабный лесной пожар. Эвакуировали более 200 человек

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
В Харьковской области горит масштабный лесной пожар. Эвакуировали более 200 человек
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Пожар вспыхнул вечером 2 сентября. В частности, горят лесные насаждения на площади около 1200 га, огонь распространился на село Студенок.

Главные тезисы

  • Более 200 человек были эвакуированы из села Студенок в Харьковской области из-за масштабного лесного пожара, который охватил площадь около 1200 га.
  • На ликвидацию пожара в Оскольской общине Изюмского района привлечено 275 спасателей и 77 единиц техники из различных областей Украины.
  • По информации председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова, два человека пострадали в результате пожара и получают медицинскую помощь.
  • Экологическая ситуация ухудшилась в Киеве из-за пожаров, где регистрируется горение торфа. В городе предпринимаются меры для предотвращения вреда для жителей.

В Харьковской области эвакуировали село из-за лесного пожара

Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, власти Харьковщины эвакуировали жителей села Студенок из-за масштабного лесного пожара в Оскольской общине Изюмского района.

В частности, эвакуировано около 200 человек. Часть людей уехала на собственном транспорте.

На утро 3 сентября к ликвидации возгорания привлекли дополнительные силы ГСЧС из Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Черкасской областей. В общей сложности 77 единиц техники 275 спасателей.

По словам Синегубова, в результате пожара пострадали два человека: местная жительница и сотрудник ГСЧС. Они получают медицинскую помощь. Ликвидация возгорания продолжается.

В Киеве фиксируют ухудшение качества воздуха из-за пожаров

3 сентября жителей Киева предупредили об ухудшении качества воздуха. Отмечается, что оно не будет продолжительным.

Вероятной причиной временного ухудшения качества воздуха в столице пожары в экосистемах. Речь идет о горении торфа в 6 ячейках общей площадью 3,74 га в Броварском районе Киевской области.

Сообщается, что пожары также могут быть причиной неприятного запаха в столице.

В КГГА посоветовали киевлянам в случае появления задымленности закрыть окна, а также отказаться от долгих прогулок и физической активности на открытом воздухе.

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