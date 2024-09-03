В Харьковской области горит масштабный лесной пожар. Эвакуировали более 200 человек

Пожар вспыхнул вечером 2 сентября. В частности, горят лесные насаждения на площади около 1200 га, огонь распространился на село Студенок.

В Харьковской области эвакуировали село из-за лесного пожара

Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, власти Харьковщины эвакуировали жителей села Студенок из-за масштабного лесного пожара в Оскольской общине Изюмского района.

В частности, эвакуировано около 200 человек. Часть людей уехала на собственном транспорте.

На утро 3 сентября к ликвидации возгорания привлекли дополнительные силы ГСЧС из Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Черкасской областей. В общей сложности 77 единиц техники 275 спасателей.

По словам Синегубова, в результате пожара пострадали два человека: местная жительница и сотрудник ГСЧС. Они получают медицинскую помощь. Ликвидация возгорания продолжается.

В Киеве фиксируют ухудшение качества воздуха из-за пожаров

3 сентября жителей Киева предупредили об ухудшении качества воздуха. Отмечается, что оно не будет продолжительным.

Вероятной причиной временного ухудшения качества воздуха в столице пожары в экосистемах. Речь идет о горении торфа в 6 ячейках общей площадью 3,74 га в Броварском районе Киевской области.

Сообщается, что пожары также могут быть причиной неприятного запаха в столице.