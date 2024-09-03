На Харківщині палає масштабна лісова пожежа. Евакуювали понад 200 людей

Пожежа спалахнула увечері 2 вересня. Зокрема горять лісові насадження на площі близько 1200 га, вогонь розповсюдився на село Студенок.

На Харківщині евакуювали село через лісову пожежу

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, влада Харківщини евакуювала мешканців села Студенок через масштабну лісову пожежу в Оскільській громаді Ізюмського району.

Зокрема евакуйовано близько 200 осіб. Частина людей виїхали власним транспортом.

Станом на ранок 3 вересня до ліквідації загоряння залучили додаткові сили ДСНС з Харківської, Полтавської, Дніпропетровської та Черкаської областей. Загалом 77 одиниць техніки 275 рятувальників.

За словами Синєгубова, внаслідок пожежі постраждали дві людини: місцева мешканка та співробітник ДСНС. Вони отримують медичну допомогу. Ліквідація загорання триває.

У Києві фіксують погіршення якості повітря через пожежі

3 вересня мешканців Києва попередили про погіршення якості повітря. Зазначається, що воно не буде тривалим.

Ймовірною причиною тимчасового погіршення якості повітря у столиці є пожежі в екосистемах. Йдеться зокрема про горіння торфу в 6 осередках загальною площею 3,74 га у Броварському районі Київської області.

Повідомляється, що пожежі також є можливою причиною неприємного запаху у столиці.