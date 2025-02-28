В Японії вирують масштабні лісові пожежі — відео

Уряд Японії заявив, що лісові пожежі на північному сході країни охопили вже 1200 гектарів землі — найбільше за останні 33 роки.

Лісові пожежі охопили в Японії 1200 га

За даними місцевої влади, упродовж останніх трьох днів вогонь охопив принаймні 1200 гектарів землі в окрузі Офунато, префектура Івате.

До цього масштабні пожежі в країні були у 1992 році. Тоді в окрузі Кусіро, префектура Хоккайдо, згоріло 1 030 гектарів лісу. Поширити

Зазначається, що під час нинішньої лісової пожежі у середу вже загинула одна людина, понад 80 будинків знищені.

Тим часом кількість залучених до гасіння пожежі гелікоптерів збільшилася до 15 одиниць.

Крім того, Агентство при Міністерстві внутрішніх справ і комунікацій звернулося за екстреною допомогою до місцевих органів влади, в результаті чого кількість префектур, що відгукнулися, перевищила 10.

За інформацією влади Офунато, понад три тисячі жителів із понад 1,3 тис. домогосподарств все ще перебувають в процесі евакуації.