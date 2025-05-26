В Японии представили новую версию Тамагочи — видео

В Японии официально заявили о создании новой версии тамагочи. Ее главная особенность состоит в том, что нужно заботиться не об одной, а сразу о целой планете виртуальных существ.

Что известно о новой версии Тамагочи

Главными преимуществами этой новинки является яркий цветной экран, а также удобное колесико на корпусе.

Что важно понимать, именно оно дает возможность изменять масштаб от космического к клеточному.

Более того, указано: если соединить два устройства, то их жители начнут дружить и размножаться.

Разработчики обращают внимание на то, что благодаря механике скрещивания можно получить 50 000 видов зверьков.

Игроки смогут исследовать три экосистемы: сушу, воду и небо. Какая из них станет первой, зависит от цвета купленной версии Tamagotchi Paradise, впрочем, по мере прохождения можно разблокировать все три поля. Каждое поле оказывает влияние на развитие персонажей. Поделиться

Согласно последним данным, официальный запуск Tamagotchi Paradise в Японии намечен на 12 июля 2025 года.

Цена новинки вполне умеренная — около 1800 грн.

Стоит также напомнить, что Tamagotchi Paradise — не первая Тамагочи "нового поколения".