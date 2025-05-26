В Японии представили новую версию Тамагочи — видео

В Японии официально заявили о создании новой версии тамагочи. Ее главная особенность состоит в том, что нужно заботиться не об одной, а сразу о целой планете виртуальных существ.
Главные тезисы
- Tamagotchi Paradise позволяет игрокам исследовать три экосистемы и влиять на развитие персонажей в игре.
- Официальный запуск Tamagotchi Paradise намечен на 12 июля 2025 года.
Что известно о новой версии Тамагочи
Главными преимуществами этой новинки является яркий цветной экран, а также удобное колесико на корпусе.
Что важно понимать, именно оно дает возможность изменять масштаб от космического к клеточному.
Более того, указано: если соединить два устройства, то их жители начнут дружить и размножаться.
Разработчики обращают внимание на то, что благодаря механике скрещивания можно получить 50 000 видов зверьков.
Согласно последним данным, официальный запуск Tamagotchi Paradise в Японии намечен на 12 июля 2025 года.
Цена новинки вполне умеренная — около 1800 грн.
Стоит также напомнить, что Tamagotchi Paradise — не первая Тамагочи "нового поколения".
4 года назад японская компания Bandai Namco представила устройство под названием Tamagotchi Smart.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-