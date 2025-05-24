В Японії представили нову версію Тамагочі — відео
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В Японії представили нову версію Тамагочі — відео

Що відомо про нову версію Тамагочі
Джерело:  The Verge

В Японії офіційно заявили про створення нової версії тамагочі. Її головна особливість полягає в тому, що потрібно піклуватися не про одну, а одразу про цілу планету віртуальних істот. 

Головні тези:

  • Tamagotchi Paradise дає можливість гравцям досліджувати три екосистеми і впливати на розвиток персонажів в грі.
  • Офіційний запуск Tamagotchi Paradise запланований на 12 липня 2025 року.

Що відомо про нову версію Тамагочі

Головними перевагами цієї новинки є яскравий кольоровий екран, а також зручне коліщатко на корпусі.

Що важливо розуміти, саме воно дає можливість змінювати масштаб із космічного до клітинного.

Ба більше, вказано: якщо з'єднати два пристрої, то їхні мешканці почнуть дружити та розмножуватися.

Розробники звертають увагу на те, що завдяки механіці схрещування можна отримати 50 000 видів звірків.

Гравці зможуть досліджувати три екосистеми: сушу, воду і небо. Яка з них стане першою, залежить від кольору купленої версії Tamagotchi Paradise, утім, у міру проходження можна розблокувати всі три поля. Кожне поле впливає на розвиток персонажів.

Згідно з останніми даними, офіційний запуск Tamagotchi Paradise в Японії запланований на 12 липня 2025 року.

Ціна новинки цілком помірна — близько 1800 грн.

Варто також нагадати, що Tamagotchi Paradise — не перша тамагочі "нового покоління".

4 роки тому японська компанія Bandai Namco представила пристрій під назвою Tamagotchi Smart.

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