В Японії представили нову версію Тамагочі — відео

В Японії офіційно заявили про створення нової версії тамагочі. Її головна особливість полягає в тому, що потрібно піклуватися не про одну, а одразу про цілу планету віртуальних істот.
Головні тези:
- Tamagotchi Paradise дає можливість гравцям досліджувати три екосистеми і впливати на розвиток персонажів в грі.
- Офіційний запуск Tamagotchi Paradise запланований на 12 липня 2025 року.
Що відомо про нову версію Тамагочі
Головними перевагами цієї новинки є яскравий кольоровий екран, а також зручне коліщатко на корпусі.
Що важливо розуміти, саме воно дає можливість змінювати масштаб із космічного до клітинного.
Ба більше, вказано: якщо з'єднати два пристрої, то їхні мешканці почнуть дружити та розмножуватися.
Розробники звертають увагу на те, що завдяки механіці схрещування можна отримати 50 000 видів звірків.
Згідно з останніми даними, офіційний запуск Tamagotchi Paradise в Японії запланований на 12 липня 2025 року.
Ціна новинки цілком помірна — близько 1800 грн.
Варто також нагадати, що Tamagotchi Paradise — не перша тамагочі "нового покоління".
4 роки тому японська компанія Bandai Namco представила пристрій під назвою Tamagotchi Smart.
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