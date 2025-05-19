В Японии ученые раскрыли генетическую тайну трехцветных кошек
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

В Японии ученые раскрыли генетическую тайну трехцветных кошек

кошка
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Источник:  NHK

Исследователи в Японии заявили, что им удалось разгадать давнюю загадку цвета шерсти трехцветных кошек, известных своей черно-бело-рыжей окраской.

Главные тезисы

  • Исследователи в Японии разгадали загадку цвета шерсти трехцветных кошек, выявив влияние гена ARHGAP36 на окраску кошек.
  • Ген ARHGAP36 связан с биологическим полом кошек и определяет черную и рыжую окраску шерсти.
  • Ученые собрали средства на проект через краудфандинг и использовали образцы крови для исследований без вреда для животных.

Исследователи разгадали загадку трехцветных кошек

Почти все трехцветные кошки являются самками, при этом вопрос о том, какой ген определяет черный и рыжий цвет их шерсти, оставался загадкой с начала полномасштабных исследований более 60 лет назад.

Группа исследователей провела сравнительный анализ трехцветных генов и других кошек.

Они обнаружили ARHGAP36, ген Х-хромосомы, связанный с биологическим полом. Ученые считают, что именно этот ген задает черную и рыжую окраску шерсти.

Исследователи также рассказали, что мутация данного гена сказывается на производстве белков, что приводит к изменению черного цвета шерсти на рыжий.

Если у кошки также есть ген, задающий белый цвет шерсти, то она будет пятнистой окраской черного, белого и рыжего цветов.

Исследователи отметили, что они особенно позаботились о том, чтобы не причинять ненужную боль своему живому предмету исследований, воспользовавшись для анализа образцами крови, полученными в больницах для домашних животных.

В общей сложности группа собрала около 10 млн иен, или примерно 68 500 долл. на реализацию этого проекта с помощью краудфандинга.

Сумма полученных взносов в два раза превысила поставленную цель.

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