В Японии ученые раскрыли генетическую тайну трехцветных кошек

Исследователи в Японии заявили, что им удалось разгадать давнюю загадку цвета шерсти трехцветных кошек, известных своей черно-бело-рыжей окраской.
Главные тезисы
- Исследователи в Японии разгадали загадку цвета шерсти трехцветных кошек, выявив влияние гена ARHGAP36 на окраску кошек.
- Ген ARHGAP36 связан с биологическим полом кошек и определяет черную и рыжую окраску шерсти.
- Ученые собрали средства на проект через краудфандинг и использовали образцы крови для исследований без вреда для животных.
Исследователи разгадали загадку трехцветных кошек
Почти все трехцветные кошки являются самками, при этом вопрос о том, какой ген определяет черный и рыжий цвет их шерсти, оставался загадкой с начала полномасштабных исследований более 60 лет назад.
Группа исследователей провела сравнительный анализ трехцветных генов и других кошек.
Они обнаружили ARHGAP36, ген Х-хромосомы, связанный с биологическим полом. Ученые считают, что именно этот ген задает черную и рыжую окраску шерсти.
Если у кошки также есть ген, задающий белый цвет шерсти, то она будет пятнистой окраской черного, белого и рыжего цветов.
Исследователи отметили, что они особенно позаботились о том, чтобы не причинять ненужную боль своему живому предмету исследований, воспользовавшись для анализа образцами крови, полученными в больницах для домашних животных.
В общей сложности группа собрала около 10 млн иен, или примерно 68 500 долл. на реализацию этого проекта с помощью краудфандинга.
Сумма полученных взносов в два раза превысила поставленную цель.
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