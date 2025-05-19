В Японії науковці розкрили генетичну таємницю триколірних кішок

Дослідники в Японії заявили, що їм вдалося розгадати давню загадку кольору шерсті триколірних кішок, відомих своїм чорно-біло-рудим забарвленням.
Головні тези:
- Науковці в Японії зрозуміли, яким чином ген ARHGAP36 впливає на кольори шерсті триколірних кішок.
- Дослідники виявили зв'язок між геном ARHGAP36 та біологічною статтю кішок.
- Група учених використала зразки крові для досліджень без шкоди для тварин та зібрала кошти на проєкт через краудфандинг.
Дослідники розгадали загадку триколірних кішок
Майже всі триколірні коти є самками, при цьому питання про те, який ген визначає чорний і рудий кольори їхньої шерсті, залишався загадкою від початку повномасштабних досліджень понад 60 років тому.
Група дослідників провела порівняльний аналіз генів триколірних та інших кішок.
Вони виявили ARHGAP36, ген Х-хромосоми, пов'язаний з біологічною статтю. Вчені вважають, що саме цей ген задає чорне і руде забарвлення шерсті.
Якщо у кішки також є ген, що задає білий колір шерсті, то вона матиме плямисте забарвлення чорного, білого та рудого кольорів.
Дослідники зазначили, що вони особливо подбали про те, щоб не завдавати непотрібного болю своєму живому предмету досліджень, скориставшись для аналізу зразками крові, отриманими в лікарнях для домашніх тварин.
Загалом група зібрала близько 10 млн єн, або приблизно 68 500 дол на реалізацію цього проєкту за допомогою краудфандингу.
Сума отриманих внесків удвічі перевищила поставлену мету.
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