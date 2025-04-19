В Иерусалиме сошел Благодатный огонь — видео

В Иерусалиме, в Храме Гроба Господня, сошел Благодатный огонь. Долгожданное событие произошло около 14:35 в Страстную субботу, 19 апреля.
Главные тезисы
- Огонь передадут в храмы по всему миру, включая Украину.
- Это долгожданное событие происходит в Кувуклии – мраморной пещере, где похоронили Иисуса Христа.
Благодатный огонь уже сошел
Теперь его передадут в храмы по всему миру. Несмотря на это, пока неизвестно, когда он прибудет в Украину.
В большинстве случаев это случается уже в День Пасхи.
Что важно понимать, это долгожданное событие происходит в Кувуклии — мраморной пещере, где, по поверьям, и похоронили Иисуса Христа.
Следует обратить внимание на то, что огонь горит в Храме Гроба Господня круглый год, исчезая только в канун Великой субботы.
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