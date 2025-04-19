В Иерусалиме сошел Благодатный огонь — видео

В Иерусалиме, в Храме Гроба Господня, сошел Благодатный огонь. Долгожданное событие произошло около 14:35 в Страстную субботу, 19 апреля.

Благодатный огонь уже сошел

Теперь его передадут в храмы по всему миру. Несмотря на это, пока неизвестно, когда он прибудет в Украину.

В большинстве случаев это случается уже в День Пасхи.

Эта церемония торжественна. И происходит она ежегодно перед Пасхой, символизируя "свет Воскресения Иисуса Христа". Поделиться

Что важно понимать, это долгожданное событие происходит в Кувуклии — мраморной пещере, где, по поверьям, и похоронили Иисуса Христа.

Если бы огонь в Храме Гроба Господня не сошел, это могло бы означать Второе пришествие и конец человечества. Поделиться

Следует обратить внимание на то, что огонь горит в Храме Гроба Господня круглый год, исчезая только в канун Великой субботы.