В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь — відео

В Єрусалимі, у Храмі Гробу Господнього, зійшов Благодатний вогонь. Довгоочікувана подія відбулася близько 14:35 у Страсну суботу, 19 квітня.

Благодатний вогонь уже зійшов

Тепер його передадуть у храми по всьому світу. Попри це, досі невідомо, коли він прибуде до України.

У більшості випадків це трапляється вже в День Великодня.

Ця церемонія є урочистою. І відбувається вона щороку перед Великоднем, символізуючи "світло Воскресіння Ісуса Христа". Поширити

Що важливо розуміти, ця довгоочікувана подія відбувається в Кувуклії — мармуровій печері, де, за повір'ями, і поховали Ісуса Христа.

Якби вогонь у Храмі Гробу Господнього не зійшов, то це могло б означати Друге пришестя і кінець людства. Поширити

Варто звернути увагу на те, що вогонь горить у Храмі Гробу Господнього цілий рік, зникаючи лише напередодні Великої суботи.