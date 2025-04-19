В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь — відео
Категорія
Світ
Дата публікації

В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь — відео

Благодатний вогонь уже зійшов
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Джерело:  online.ua

В Єрусалимі, у Храмі Гробу Господнього, зійшов Благодатний вогонь. Довгоочікувана подія відбулася близько 14:35 у Страсну суботу, 19 квітня. 

Головні тези:

  • Вогонь передадуть у храми по всьому світу, зокрема й в Україну.
  • Ця довгоочікувана подія відбувається в Кувуклії - мармуровій печері, де поховали Ісуса Христа.

Благодатний вогонь уже зійшов

Тепер його передадуть у храми по всьому світу. Попри це, досі невідомо, коли він прибуде до України.

У більшості випадків це трапляється вже в День Великодня.

Ця церемонія є урочистою. І відбувається вона щороку перед Великоднем, символізуючи "світло Воскресіння Ісуса Христа".

Що важливо розуміти, ця довгоочікувана подія відбувається в Кувуклії — мармуровій печері, де, за повір'ями, і поховали Ісуса Христа.

Якби вогонь у Храмі Гробу Господнього не зійшов, то це могло б означати Друге пришестя і кінець людства.

Варто звернути увагу на те, що вогонь горить у Храмі Гробу Господнього цілий рік, зникаючи лише напередодні Великої суботи.

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Категорія
Україна
Дата публікації
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