В игре Spider Man создали украинский район – геймеры поделились фото
Категория
Технологии
Дата публикации

В игре Spider Man создали украинский район – геймеры поделились фото

Игра Spider Man
Читати українською
Источник:  ONLINE.UA

Студия Insomniac Games во второй части игры Spider Man создала район "Малая Одесса".

В игре Marvel's Spider-Man 2 появился украинский район

20 октября вышла видеоигра Marvel's Spider-Man 2. Ее анонсировали как сиквел Spider-Man 2018 и спин-офф Spider-Man: Miles Morales.

Студия Incomniac Games подготовила для геймеров много сюрпризов в новой игре Marvel's Spider-Man 2. В частности, приятные сюрпризы ждут и украинских игроков. Так, один из районов в игре имеет четкий украинский акцент.

В игре можно увидеть вывески различных заведений, связанных с Украиной или символикой. Среди них:

  • The Tryzub,

  • Kyiv Clothing Co.,

  • Больница,

  • Аптека,

  • "Погребок",

  • "Украинские продукты".

Говорят, один из первых районов, доступных для исследования у Marvel's Spider-Man 2 – это маленькая Одесса, – написал стриммер.

В комментариях украинские геймеры выражают свое восхищение идеей студии Incomniac Games. А один из них даже показал фото украинской церкви по игре.

Netflix создаст видеоигры по мотивам популярных сериалов

Как сообщило издание The Wall Street Journal, кроме сериалов "Венздей" и "Игра в кальмара" также компания рассматривает возможность создать игры по сериалам о Шерлоке Холмсе и "Черном зеркале", а также фильме "Эвакуация".

Сейчас же особое внимание к играм от стримингового сервиса из-за того, что компания начала выпускать специальное приложение-контроллер для устройств iOS, позволяющее использовать телефон в качестве геймпада с подключенным к нему телевизором.

Netflix предлагает более 70 игр на своей платформе и планирует расширить это количество до конца 2023 года. Сервис сейчас лицензирует каталог известных игр, таких как Bloons TD 6 или Classic Solitaire. К ним имеют доступ подписчики платформы. Они могут скачать их из программы без дополнительной платы.

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Netflix выпустит мультсериал по мотивам сериала "Очень странные дела"
Netflix выпустит мультсериал по мотивам сериала "Очень странные дела"
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
На Netflix покажут сериал о жизни киевлян в первые дни войны
Сериал
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
В Украине на базе ИИ разработана уникальная система Griselda для сбора разведданных
Михаил Федоров
Боец ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.