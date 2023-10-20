В игре Spider Man создали украинский район – геймеры поделились фото

Студия Insomniac Games во второй части игры Spider Man создала район "Малая Одесса".
В игре Marvel's Spider-Man 2 появился украинский район
20 октября вышла видеоигра Marvel's Spider-Man 2. Ее анонсировали как сиквел Spider-Man 2018 и спин-офф Spider-Man: Miles Morales.
Студия Incomniac Games подготовила для геймеров много сюрпризов в новой игре Marvel's Spider-Man 2. В частности, приятные сюрпризы ждут и украинских игроков. Так, один из районов в игре имеет четкий украинский акцент.
В игре можно увидеть вывески различных заведений, связанных с Украиной или символикой. Среди них:
The Tryzub,
Kyiv Clothing Co.,
Больница,
Аптека,
"Погребок",
"Украинские продукты".
В комментариях украинские геймеры выражают свое восхищение идеей студии Incomniac Games. А один из них даже показал фото украинской церкви по игре.
Netflix создаст видеоигры по мотивам популярных сериалов
Как сообщило издание The Wall Street Journal, кроме сериалов "Венздей" и "Игра в кальмара" также компания рассматривает возможность создать игры по сериалам о Шерлоке Холмсе и "Черном зеркале", а также фильме "Эвакуация".
Сейчас же особое внимание к играм от стримингового сервиса из-за того, что компания начала выпускать специальное приложение-контроллер для устройств iOS, позволяющее использовать телефон в качестве геймпада с подключенным к нему телевизором.
Netflix предлагает более 70 игр на своей платформе и планирует расширить это количество до конца 2023 года. Сервис сейчас лицензирует каталог известных игр, таких как Bloons TD 6 или Classic Solitaire. К ним имеют доступ подписчики платформы. Они могут скачать их из программы без дополнительной платы.
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