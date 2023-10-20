В игре Spider Man создали украинский район – геймеры поделились фото

В игре Marvel's Spider-Man 2 появился украинский район

20 октября вышла видеоигра Marvel's Spider-Man 2. Ее анонсировали как сиквел Spider-Man 2018 и спин-офф Spider-Man: Miles Morales.

Студия Incomniac Games подготовила для геймеров много сюрпризов в новой игре Marvel's Spider-Man 2. В частности, приятные сюрпризы ждут и украинских игроков. Так, один из районов в игре имеет четкий украинский акцент.

🇺🇦 Трохи українського у Marvel's Spider-Man 2 pic.twitter.com/RwjySWLpBb — Падон (@pad0n) October 19, 2023

В игре можно увидеть вывески различных заведений, связанных с Украиной или символикой. Среди них:

The Tryzub,

Kyiv Clothing Co.,

Больница,

Аптека,

"Погребок",

"Украинские продукты".

Ще трішки фото



Кажуть, один з перших районів доступних для дослідження у Marvel’s Spider-Man 2 це маленька Одеса!



Завтра після роботи зацінимо на стрімі ❤️ pic.twitter.com/OUguMaN1VC — Падон (@pad0n) October 19, 2023

Говорят, один из первых районов, доступных для исследования у Marvel's Spider-Man 2 – это маленькая Одесса, – написал стриммер. Поделиться

В комментариях украинские геймеры выражают свое восхищение идеей студии Incomniac Games. А один из них даже показал фото украинской церкви по игре.

Netflix создаст видеоигры по мотивам популярных сериалов

Как сообщило издание The Wall Street Journal, кроме сериалов "Венздей" и "Игра в кальмара" также компания рассматривает возможность создать игры по сериалам о Шерлоке Холмсе и "Черном зеркале", а также фильме "Эвакуация".

Сейчас же особое внимание к играм от стримингового сервиса из-за того, что компания начала выпускать специальное приложение-контроллер для устройств iOS, позволяющее использовать телефон в качестве геймпада с подключенным к нему телевизором.

Netflix предлагает более 70 игр на своей платформе и планирует расширить это количество до конца 2023 года. Сервис сейчас лицензирует каталог известных игр, таких как Bloons TD 6 или Classic Solitaire. К ним имеют доступ подписчики платформы. Они могут скачать их из программы без дополнительной платы.