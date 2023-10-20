У грі Marvel’s Spider-Man 2 зʼявився український район

20 жовтня вийшла відеогра Marvel's Spider-Man 2. Її анонсували як сіквел Spider-Man 2018 року та спін-офф Spider-Man: Miles Morales.

Студія Incomniac Games підготувала для геймерів багато сюрпризів у новій грі Marvel's Spider-Man 2. Зокрема, приємні несподіванки чекають й українських гравців. Так один з районів у грі має чіткий український акцент.

🇺🇦 Трохи українського у Marvel's Spider-Man 2 pic.twitter.com/RwjySWLpBb — Падон (@pad0n) October 19, 2023

У грі можна побачити вивіски різноманітних закладів, пов'язаних з Україною чи українською символікою. Серед них:

The Tryzub,

Kyiv Clothing Co.,

Лікарня,

Аптека,

"Склепочок",

"Українські продукти".

Ще трішки фото



Кажуть, один з перших районів доступних для дослідження у Marvel’s Spider-Man 2 це маленька Одеса!



Завтра після роботи зацінимо на стрімі ❤️ pic.twitter.com/OUguMaN1VC — Падон (@pad0n) October 19, 2023

Кажуть, один з перших районів, доступних для дослідження у Marvel's Spider-Man 2 – це маленька Одеса, – написав стример. Поширити

У коментарях українські геймери висловлюють своє захоплення ідеєю студії Incomniac Games. А один з них навіть показав фото української церкви з гри.

Netflix створить відеоігри за мотивами популярних серіалів

Як повідомило видання The Wall Street Journal, окрім серіалів "Венздей" та "Гра в кальмара" також компанія розглядає можливість створити ігри за серіалами про Шерлока Холмса та "Чорне дзеркало", а ще фільмом "Евакуація".

Нині ж особлива увага до ігор від стримінгового сервісу через те, що компанія почала випускати спеціальний додаток-контролер для пристроїв iOS, який дозволяє використовувати телефон як геймпад з підключеним до нього телевізором.

Наразі Netflix пропонує понад 70 ігор на своїй платформі й планує розширити цю кількість до кінця 2023 року. Сервіс нині ліцензує каталог відомих ігор, таких як Bloons TD 6 чи Classic Solitaire. До них мають доступ передплатники платформи. Вони можуть завантажити їх із програми без додаткової плати.