Студія Insomniac Games у другій частині гри Spider Man створила район “Мала Одеса”.
У грі Marvel’s Spider-Man 2 зʼявився український район
20 жовтня вийшла відеогра Marvel's Spider-Man 2. Її анонсували як сіквел Spider-Man 2018 року та спін-офф Spider-Man: Miles Morales.
Студія Incomniac Games підготувала для геймерів багато сюрпризів у новій грі Marvel's Spider-Man 2. Зокрема, приємні несподіванки чекають й українських гравців. Так один з районів у грі має чіткий український акцент.
У грі можна побачити вивіски різноманітних закладів, пов'язаних з Україною чи українською символікою. Серед них:
The Tryzub,
Kyiv Clothing Co.,
Лікарня,
Аптека,
"Склепочок",
"Українські продукти".
У коментарях українські геймери висловлюють своє захоплення ідеєю студії Incomniac Games. А один з них навіть показав фото української церкви з гри.
Netflix створить відеоігри за мотивами популярних серіалів
Як повідомило видання The Wall Street Journal, окрім серіалів "Венздей" та "Гра в кальмара" також компанія розглядає можливість створити ігри за серіалами про Шерлока Холмса та "Чорне дзеркало", а ще фільмом "Евакуація".
Нині ж особлива увага до ігор від стримінгового сервісу через те, що компанія почала випускати спеціальний додаток-контролер для пристроїв iOS, який дозволяє використовувати телефон як геймпад з підключеним до нього телевізором.
Наразі Netflix пропонує понад 70 ігор на своїй платформі й планує розширити цю кількість до кінця 2023 року. Сервіс нині ліцензує каталог відомих ігор, таких як Bloons TD 6 чи Classic Solitaire. До них мають доступ передплатники платформи. Вони можуть завантажити їх із програми без додаткової плати.
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