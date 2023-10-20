У грі Spider Man створили український район — геймери поділилися фото
Категорія
Технології
Дата публікації

У грі Spider Man створили український район — геймери поділилися фото

Гра Spider Man
Джерело:  ONLINE.UA

 Студія Insomniac Games у другій частині гри Spider Man створила район “Мала Одеса”.

У грі Marvel’s Spider-Man 2 зʼявився український район

20 жовтня вийшла відеогра Marvel's Spider-Man 2. Її анонсували як сіквел Spider-Man 2018 року та спін-офф Spider-Man: Miles Morales.

Студія Incomniac Games підготувала для геймерів багато сюрпризів у новій грі Marvel's Spider-Man 2. Зокрема, приємні несподіванки чекають й українських гравців. Так один з районів у грі має чіткий український акцент.

У грі можна побачити вивіски різноманітних закладів, пов'язаних з Україною чи українською символікою. Серед них:

  • The Tryzub,

  • Kyiv Clothing Co.,

  • Лікарня,

  • Аптека,

  • "Склепочок",

  • "Українські продукти".

Кажуть, один з перших районів, доступних для дослідження у Marvel's Spider-Man 2 – це маленька Одеса, – написав стример.

У коментарях українські геймери висловлюють своє захоплення ідеєю студії Incomniac Games. А один з них навіть показав фото української церкви з гри.

Netflix створить відеоігри за мотивами популярних серіалів

Як повідомило видання The Wall Street Journal, окрім серіалів "Венздей" та "Гра в кальмара" також компанія розглядає можливість створити ігри за серіалами про Шерлока Холмса та "Чорне дзеркало", а ще фільмом "Евакуація".

Нині ж особлива увага до ігор від стримінгового сервісу через те, що компанія почала випускати спеціальний додаток-контролер для пристроїв iOS, який дозволяє використовувати телефон як геймпад з підключеним до нього телевізором.

Наразі Netflix пропонує понад 70 ігор на своїй платформі й планує розширити цю кількість до кінця 2023 року. Сервіс нині ліцензує каталог відомих ігор, таких як Bloons TD 6 чи Classic Solitaire. До них мають доступ передплатники платформи. Вони можуть завантажити їх із програми без додаткової плати.

Більше по темі

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Netflix випустить мультсеріал за мотивами серіалу "Дивні дива"
Netflix випустить мультсеріал за мотивами серіалу "Дивні дива"
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
На Netflix покажуть серіал про життя киян у перші дні війни
Серіал
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
В Україні на базі ШІ розроблено унікальну систему Griselda для збору розвідданих
Михайло Федоров
Боєць ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм