Израильские археологи Израиль Финкельштейн из Тель-Авивского университета и Таллай Орнан из Еврейского университета в Иерусалиме заявляют об обнаружении на территории современной Иордании места, упоминаемого в Библии под названием Маханаим.

Что известно об обнаружении предполагаемого места из Библии на территории Иордании.

Отмечается, что в период железных суток эта территория входила в состав древнего Израиля под названием Северного царства.

По мнению исследователей, им удалось найти здание, которое использовалось достопочтенными представителями израильской власти того времени, возможно даже легендарными царями.

Талль от-Дахаб ель-Гарби

На территории современной Иордании этот регион называется Талль ад-Дахаб эль-Гарби.

Израильские археологи основывают свои выводы на обнаружении останков, найденных здесь и на анализе библейских текстов.

С древнееврейского «Маханаим» переводится как «два лагеря». Библейские тексты предполагают, что это место располагается рядом с еще одним местом под названием Пенуэль.

Им может быть еще одна археологическая достопримечательность, которая ныне называется Талль ад-Дахаб эш-Шарки.

В период с 2005 по 2011 год на территории Талль ад-Дахаб эль-Гарби работала группа немецких археологов, которым удалось обнаружить остатки каменных блоков с большим количеством выгравированных изображений людей, играющих на лирах, а также львов, вероятно, со сцен о охоты, финиковых пальм, и человека, ведущего козу на пир.

Что удалось узнать израильским археологам

В новом исследовании ученые утверждают, что обнаруженные блоки могут являться остатками здания, которое использовала израильская элита.

По словам израильских археологов, стиль обнаруженных гравюр схож с фресками, которые находили в месте под названием унтиллет Аджруд на северо-востоке Синайской пустыни в Египте.

Это место контролировалось царством Израиля в VIII веке до н.э.

Ученые считают, что это подтверждает, что блоки, найденные в Талл-ад-Дахабе аль-Гарби, также датируются VIII веком до нашей эры.

Исследователи добавили, что и Маханаим, и Пенуэль были построены Иеровоамом II, царем Израиля, правившим в VIII веке до нашей эры.

По словам ученых, истории в еврейской Библии вспоминают, что израильский царь по имени Ишбаал был коронован в Маханаиме и что царь Давид бежал в Маханаим, когда участвовал в войне против Авессалома, одного из своих сыновей.

Вместе с тем, хотя эти истории предполагают, что несколько царей Израиля могли посещать Маханаим, нет никаких способов узнать, так ли это на самом деле.

Бартош Адамчевский, профессор теологии в Университете кардинала Стефана Вышинского в Варшаве, не участвовавший в исследовании, сказал, что, по его мнению, близость Талль-ад-Дахаб аль-Гарби к Талль-ад-Дахаб еш-Шарки помогает объяснить, как он получил название "Маханаим".