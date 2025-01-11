Израильские археологи Израиль Финкельштейн из Тель-Авивского университета и Таллай Орнан из Еврейского университета в Иерусалиме заявляют об обнаружении на территории современной Иордании места, упоминаемого в Библии под названием Маханаим.
Главные тезисы
- Израильские археологи нашли место в Иордании, упоминаемое в Библии и связанное с историей древнего Израиля.
- Археологические находки в Талль ад-Дахаб эль-Гарби включают гравюры VIII века до н.э., отражающие музыку, охоту и религиозные таинства времен того периода.
- Исследования Талль ад-Дахаб эш-Шарки могут пролить свет на прошлое Израиля и подтвердить историческую значимость обнаруженных мест.
- Открытие позволяет предположить связь между находками и упомянутыми в библейских текстах событиями, связанными с Маханаим и Пенуэлем.
- Изучение останков и гравюр подтверждает связь Талль ад-Дахаб эль-Гарби с древними израильскими царями и историческую ценность этого открытия.
Что известно об обнаружении предполагаемого места из Библии на территории Иордании.
Отмечается, что в период железных суток эта территория входила в состав древнего Израиля под названием Северного царства.
По мнению исследователей, им удалось найти здание, которое использовалось достопочтенными представителями израильской власти того времени, возможно даже легендарными царями.
На территории современной Иордании этот регион называется Талль ад-Дахаб эль-Гарби.
Израильские археологи основывают свои выводы на обнаружении останков, найденных здесь и на анализе библейских текстов.
С древнееврейского «Маханаим» переводится как «два лагеря». Библейские тексты предполагают, что это место располагается рядом с еще одним местом под названием Пенуэль.
Им может быть еще одна археологическая достопримечательность, которая ныне называется Талль ад-Дахаб эш-Шарки.
В период с 2005 по 2011 год на территории Талль ад-Дахаб эль-Гарби работала группа немецких археологов, которым удалось обнаружить остатки каменных блоков с большим количеством выгравированных изображений людей, играющих на лирах, а также львов, вероятно, со сцен о охоты, финиковых пальм, и человека, ведущего козу на пир.
Что удалось узнать израильским археологам
В новом исследовании ученые утверждают, что обнаруженные блоки могут являться остатками здания, которое использовала израильская элита.
По словам израильских археологов, стиль обнаруженных гравюр схож с фресками, которые находили в месте под названием унтиллет Аджруд на северо-востоке Синайской пустыни в Египте.
Это место контролировалось царством Израиля в VIII веке до н.э.
Ученые считают, что это подтверждает, что блоки, найденные в Талл-ад-Дахабе аль-Гарби, также датируются VIII веком до нашей эры.
Исследователи добавили, что и Маханаим, и Пенуэль были построены Иеровоамом II, царем Израиля, правившим в VIII веке до нашей эры.
По словам ученых, истории в еврейской Библии вспоминают, что израильский царь по имени Ишбаал был коронован в Маханаиме и что царь Давид бежал в Маханаим, когда участвовал в войне против Авессалома, одного из своих сыновей.
Вместе с тем, хотя эти истории предполагают, что несколько царей Израиля могли посещать Маханаим, нет никаких способов узнать, так ли это на самом деле.
Бартош Адамчевский, профессор теологии в Университете кардинала Стефана Вышинского в Варшаве, не участвовавший в исследовании, сказал, что, по его мнению, близость Талль-ад-Дахаб аль-Гарби к Талль-ад-Дахаб еш-Шарки помогает объяснить, как он получил название "Маханаим".
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