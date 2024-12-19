На аукционе Sotheby's за более 5 млн долларов продали самую древнюю из известных каменных скрижалей с 10 библейскими заповедями.

Что известно о продаже древнейших из известных каменных скрижалей с библейскими заповедями

Отмечается, что этой каменной скрижали не менее 1,5 тыс. лет. Ее относят к ранневизантийской эре.

Она была продана за сумму, которая вдвое превышает предварительные оценки в 1-2 млн долларов.

Представители Sotheby's отметили, что торги продолжались в течение 10 минут.

Впоследствии владельцем скрижалей стал анонимный покупатель, намеревающийся передать артефакт в один из музеев Израиля.

Эта замечательная скрижаль является не только чрезвычайно важным историческим артефактом, но и связным с верованиями, которые помогли сформировать западную цивилизацию, отметил руководитель отдела книг и рукописей Sotheby's Ричард Остин. Поделиться

Что известно об истории уникальной скрижали

Скрижаль весит более 50 кг и высотой составляет около 60 см. Ее нашли в 1913 году при раскопках для прокладки новой железнодорожной линии в южной части современного Израиля.

Несмотря на то, что на нем было отчеканено 10 библейских законов палеоеврейским письмом, находку тогда не оценили. В течение трех десятилетий его использовали как часть брусчатки. Камень разместили на дороге надписями вверх, так что по нему ходили пешеходы.

В 1943 году камень был продан ученому. Тот определил, что скрижаль является памяткой и содержит самаритянский декалог заповедей. Также он предположил, что таблица с заповедями была выставлена в синагоге или в частном доме.

На камне высечено 20 строк текста, они точно повторяют стихи из Библии. Из десяти заповедей отсутствует одна.

Вместо отсутствующей заповеди "Не взывай напрасное имя Господа Бога твоего" содержится указание поклоняться Богу на священной горе для самаритян Геризим.