Работу художника Роберта Раймана "Генерал 52 x 52", представляющую собой полотно, покрытое белой эмалью, продадут на аукционе по цене от 1 до 1,5 млн евро.
Главные тезисы
- Картина “Генерал 52 x 52” Роберта Раймана будет продана на аукционе за 1-1,5 млн евро, несмотря на отсутствие изображений на полотне.
- Уникальность и просчитанная концепция работы отражают работу всей жизни художника, делая её высоко ценной в глазах коллекционеров.
- Белая эмаль, покрывающая хлопковое полотно, придает картине “Генерал 52 x 52” особую глубину и интерактивность, заставляя зрителя стать частью искусства.
- Картина Ai-Da “AI God”, созданная с помощью искусственного интеллекта и роботизированной руки, продана на аукционе за 1 млн долларов, подчеркивая интерес к современному искусству.
- Эксперты оценивают работу Роберта Раймана на аукциях до 20 млн долларов, что свидетельствует о потенциальной ценности “Генерала 52 x 52”.
Что известно об удивительной картине "Генерал 52 x 52" и высокой цене на нее
Художник из США Роберт Райман создал эту картину еще в 1970 году. Картина не содержит ни одного рисунка. Фактически это хлопковое полотно, покрытое сплошной белой эмалью.
При этом эмаль очень чувствительна к окружающей среде и не выставлялась на предварительный показ.
Примерную стартовую цену в 1 миллион евро составили в соответствии со средней рыночной ценой на подобную работу. Однако за некоторые другие работы Раймана на аукционах платили до 20 миллионов долларов, так что окончательная цена может оказаться значительно выше.
Почему картина стоит так дорого
На первый взгляд пустая картина удивляет стоимостью, однако "Генерал 52 x 52" считается итогом работы всей жизни художника-экспериментатора: белый цвет, квадратная форма и просчитанная концепция.
Что известно о других странных картинах, проданных за сумасшедшие деньги
Картину человекообразного робота Ai-Da впервые продали на аукционе за невероятную сумму в 1 млн. долларов.
Картину, которая получила название "AI God" и изображает известного криптоаналитика Алана Тюринга, была продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за сумму более 1 млн долларов.
Известно, что перед завершением торгов было сделано 27 ставок.
По словам инженеров работа Ai-Da, картина была создана ею с помощью камер в глазах, а также алгоритмов искусственного интеллекта и роботизированной руки.
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