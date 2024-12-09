Работу художника Роберта Раймана "Генерал 52 x 52", представляющую собой полотно, покрытое белой эмалью, продадут на аукционе по цене от 1 до 1,5 млн евро.

Что известно об удивительной картине "Генерал 52 x 52" и высокой цене на нее

Художник из США Роберт Райман создал эту картину еще в 1970 году. Картина не содержит ни одного рисунка. Фактически это хлопковое полотно, покрытое сплошной белой эмалью.

При этом эмаль очень чувствительна к окружающей среде и не выставлялась на предварительный показ.

Картина "Генерал 52 x 52"

Работа 1970 года в хорошем состоянии. Материал очень чувствительный, и малейшие следы на безупречной поверхности немедленно значительно снизят стоимость работы, — объясняет руководитель филиала Ketterer в Берлине. Поделиться

Примерную стартовую цену в 1 миллион евро составили в соответствии со средней рыночной ценой на подобную работу. Однако за некоторые другие работы Раймана на аукционах платили до 20 миллионов долларов, так что окончательная цена может оказаться значительно выше.

Почему картина стоит так дорого

На первый взгляд пустая картина удивляет стоимостью, однако "Генерал 52 x 52" считается итогом работы всей жизни художника-экспериментатора: белый цвет, квадратная форма и просчитанная концепция.

Не все белое одинаково. Белый цвет делает видимым свет, движение и структуру материала. Зритель получает вызов и становится реализатором искусства, — объяснила Симона Вихманн. Поделиться

Что известно о других странных картинах, проданных за сумасшедшие деньги

Картину человекообразного робота Ai-Da впервые продали на аукционе за невероятную сумму в 1 млн. долларов.

Картину, которая получила название "AI God" и изображает известного криптоаналитика Алана Тюринга, была продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за сумму более 1 млн долларов.

Известно, что перед завершением торгов было сделано 27 ставок.

По словам инженеров работа Ai-Da, картина была создана ею с помощью камер в глазах, а также алгоритмов искусственного интеллекта и роботизированной руки.