Роботу художника Роберта Раймана "Генерал 52 x 52", яка представляє собо полотно, вкрите білою еммалю, продадуть на аукціоні за ціною від 1 до 1,5 млн євро.

Що відомо про дивну картину "Генерал 52 x 52" та високу ціну на неї

Художник зі США Роберт Райман створив цю картину ще 1970 році. Картина не містить жодного малюнку. Фактично це бавовняне полотно, покрите суцільною білою емаллю.

При цьому емаль дуже чутлива до навколишнього середовища і не виставлялась на попередній показ.

Картина "Генерал 52 x 52"

Робота 1970 року в дуже хорошому стані. Матеріал дуже чутливий, і найменші сліди на бездоганній поверхні негайно значно зменшать вартість роботи, — пояснює керівниця філіалу Ketterer у Берліні Поширити

Орієнтовну стартову ціну в 1 мільйон євро склали відповідно до середньої ринкової ціни на подібну роботу. Проте за деякі інші роботи Раймана на аукціонах платили до 20 мільйонів доларів, тож остаточна ціна може виявитися значно вищою.

Чому картина вартує так дорого

На перший погляд, порожня картина дивує вартістю, проте "Генерал 52 x 52" вважається підсумком роботи всього життя митця-експериментатора: білий колір, квадратна форма та прорахована концепція.

Не все біле однакове. Білий колір робить видимим світло, рух і структуру матеріалу. Глядач отримує виклик і стає реалізатором мистецтва, — пояснила Сімона Віхманн. Поширити

Що відомо про інші дивні картини, продані за шалені гроші

Картину людиноподібного робота Ai-Da вперше продали на аукціоні за неймовірну суму в 1 млн доларів.

Картину, яка отримала назву "AI God" і зображує відомого криптоаналітика Алана Тюрінга, продали на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку за суму у понад 1 млн доларів.

Відомо, що перед завершенням торгів було зроблено 27 ставок.

За словами інженерів робота Ai-Da, картину було створено нею за допомогою камер в очах, а також алгоритмів штучного інтелекту та роботизованої руки.