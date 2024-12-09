Роботу художника Роберта Раймана "Генерал 52 x 52", яка представляє собо полотно, вкрите білою еммалю, продадуть на аукціоні за ціною від 1 до 1,5 млн євро.
Головні тези:
- Картина “Генерал 52 x 52” художника Роберта Раймана, створена у 1970 році, унікальна своєю прорахованою концепцією та білим колоритом.
- Ціна на картину становить від 1 до 1,5 млн євро через унікальність полотна.
- Роботи Роберта Раймана на аукціонах вартували до 20 млн доларів, що підкреслює потенційну високу цінність “Генерала 52 x 52”.
Що відомо про дивну картину "Генерал 52 x 52" та високу ціну на неї
Художник зі США Роберт Райман створив цю картину ще 1970 році. Картина не містить жодного малюнку. Фактично це бавовняне полотно, покрите суцільною білою емаллю.
При цьому емаль дуже чутлива до навколишнього середовища і не виставлялась на попередній показ.
Орієнтовну стартову ціну в 1 мільйон євро склали відповідно до середньої ринкової ціни на подібну роботу. Проте за деякі інші роботи Раймана на аукціонах платили до 20 мільйонів доларів, тож остаточна ціна може виявитися значно вищою.
Чому картина вартує так дорого
На перший погляд, порожня картина дивує вартістю, проте "Генерал 52 x 52" вважається підсумком роботи всього життя митця-експериментатора: білий колір, квадратна форма та прорахована концепція.
Що відомо про інші дивні картини, продані за шалені гроші
Картину людиноподібного робота Ai-Da вперше продали на аукціоні за неймовірну суму в 1 млн доларів.
Картину, яка отримала назву "AI God" і зображує відомого криптоаналітика Алана Тюрінга, продали на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку за суму у понад 1 млн доларів.
Відомо, що перед завершенням торгів було зроблено 27 ставок.
За словами інженерів робота Ai-Da, картину було створено нею за допомогою камер в очах, а також алгоритмів штучного інтелекту та роботизованої руки.
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