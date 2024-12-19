На аукціоні Sotheby’s продали кам'яні скрижалі з біблійними заповідями
Категорія
Культура
Дата публікації

На аукціоні Sotheby’s продали кам'яні скрижалі з біблійними заповідями

Скрижаль з біблійними заповідями
Джерело:  CNN

На аукціоні Sotheby's  за понад 5 млн доларів продали найдавнішу з відомих кам'яних скрижалей з 10 біблійними заповідями. 

Головні тези:

  • На аукціоні Sotheby's продали найдавнішу з відомих кам'яних скрижалей з 10 біблійними заповідями за понад 5 млн доларів.
  •  Wя кам'яна скрижаль є не лише історичним артефактом, але й важливим символом вірувань, які сформували західну цивілізацію.
  • Вік скрижалі оцінюється щонайменше в 1,5 тисячі років, вона належить до ранньовізантійської епохи.
  • Кам'яний артефакт було виявлено у 1913 році під час будівництва залізничної лінії в Ізраїлі.

Що відомо про продаж найдавніших з відомих кам’яних скрижалей з біблійними заповідями

Зазначається, що цій кам’яній скрижалі щонайменше 1,5 тис років. Її відносять до ранньовізантійської епохи.

Її було продано за суму, яка удвічі перевищує попередні оцінки у 1-2 млн доларів.

Представники Sotheby's зазначили, що торги тривали протягом 10 хвилин.

Згодом власником скрижалей став анонімний покупець, який має намір передати артефакт до одного з музеїв Ізраїлю.

Ця чудова скрижаль є не лише надзвичайно важливим історичним артефактом, але й зв'язковим з віруваннями, які допомогли сформувати західну цивілізацію, — зазначив керівник відділу книг і рукописів Sotheby's Річард Остін.

Що відомо про історію унікальної скрижалі

Скрижаль важить понад 50 кг і заввишки складає близько 60 см. Її знайшли у 1913 році під час розкопок для прокладання нової залізничної лінії в південній частині сучасного Ізраїлю.

Незважаючи на те, що на ньому було викарбувано 10 біблійних законів палеоєврейським письмом, знахідку тоді не оцінили. Протягом трьох десятиліть його використовували як частину бруківки. Камінь розмістили на дорозі написами догори, тож по ньому ходили пішоходи.

У 1943 році камінь продали вченому. Той визначив, що скрижаль є пам'яткою та містить самаритянський декалог заповідей. Також він висловив припущення, що таблиця з заповідями була виставлена в синагозі або в приватному будинку.

На камені викарбувано 20 рядків тексту, вони точно повторюють вірші з Біблії. З десяти заповідей відсутня одна.

Замість відсутньої заповіді “Не взивай намарне імені Господа Бога твого" міститься вказівка поклонятися Богові на священній горі для самаритян Герізім.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
АРМА продавало на аукціоні годинники зрадника Медведчука. Скільки коштів отримає держбюджет
Годинники
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
На аукціоні продали першу картину робота-художника
Робот-художник Ai-Da
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Суцільно біле полотно продадуть на аукціоні за 1,5 млн євро. Яка причина
"Генерал 52 x 52"

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?