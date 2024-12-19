На аукціоні Sotheby's за понад 5 млн доларів продали найдавнішу з відомих кам'яних скрижалей з 10 біблійними заповідями.

Що відомо про продаж найдавніших з відомих кам’яних скрижалей з біблійними заповідями

Зазначається, що цій кам’яній скрижалі щонайменше 1,5 тис років. Її відносять до ранньовізантійської епохи.

Її було продано за суму, яка удвічі перевищує попередні оцінки у 1-2 млн доларів.

Представники Sotheby's зазначили, що торги тривали протягом 10 хвилин.

Згодом власником скрижалей став анонімний покупець, який має намір передати артефакт до одного з музеїв Ізраїлю.

Ця чудова скрижаль є не лише надзвичайно важливим історичним артефактом, але й зв'язковим з віруваннями, які допомогли сформувати західну цивілізацію, — зазначив керівник відділу книг і рукописів Sotheby's Річард Остін. Поширити

Що відомо про історію унікальної скрижалі

Скрижаль важить понад 50 кг і заввишки складає близько 60 см. Її знайшли у 1913 році під час розкопок для прокладання нової залізничної лінії в південній частині сучасного Ізраїлю.

Незважаючи на те, що на ньому було викарбувано 10 біблійних законів палеоєврейським письмом, знахідку тоді не оцінили. Протягом трьох десятиліть його використовували як частину бруківки. Камінь розмістили на дорозі написами догори, тож по ньому ходили пішоходи.

У 1943 році камінь продали вченому. Той визначив, що скрижаль є пам'яткою та містить самаритянський декалог заповідей. Також він висловив припущення, що таблиця з заповідями була виставлена в синагозі або в приватному будинку.

На камені викарбувано 20 рядків тексту, вони точно повторюють вірші з Біблії. З десяти заповідей відсутня одна.

Замість відсутньої заповіді “Не взивай намарне імені Господа Бога твого" міститься вказівка поклонятися Богові на священній горі для самаритян Герізім.