АРМА продавало на аукціоні годинники зрадника Медведчука. Скільки коштів отримає держбюджет
Категорія
Економіка
Дата публікації

АРМА продавало на аукціоні годинники зрадника Медведчука. Скільки коштів отримає держбюджет

Годинники
Джерело:  АРМА

6 вересня відбувся аукціон на "Прозорро.Продажі", де було продано частину арештованої колекції годинників екснардепа Віктора Медведчука.

Головні тези:

  • На аукціоні було продано частину арештованої колекції годинників Медведчука, що принесе 3,6 млн грн до держбюджету.
  • Серед виставлених годинників найбільшою ціною було продано годинник марки Patek Philippe за 1,27 млн грн.
  • До Національного художнього музею України передадуть 148 арештованих картин Медведчука, а інші 136 картин без значної культурної цінності будуть реалізовані на аукціоні Прозорро.Продажі.

Український бюджет поповниться на 3,6 млн грн від продажу годинників Медведчука

Усього з виставлених 20 годинників змагались 18 учасників щодо 8 годинників.

Найдорожчим лотом став годинник марки "Patek Philippe", який було реалізовано за 1,27 млн грн.

Про це повідомляє очільниця АРМА Олена Дума.

За результатами торгів було реалізовано:

  • Годинник "Patek Philippe" — 1,27 млн грн (1,27 млн стартова ціна)

  • Годинник "Parmigiani Fleurier" із зображенням "Оксани Марченко" — 485 тис грн (302,6 тис грн стартова ціна)

  • Годинник "Dolce & Gabbana" — 233,8 тис грн (219 тис грн — стартова ціна)

  • Годинник "Москва Кремль" ­- 105,6 тис грн (17 474 грн — стартова ціна)

  • Годинник "Rolex" — 700 тис грн (547,3 тис грн стартова ціна)

  • Годинник "Rolex" 550 тис грн (416,5 тис грн — стартова ціна)

  • Годинник "Cartier" — 200 тис грн (162,5 тис грн — стартова ціна)

  • Годинник "Держрезерв України" — 41,5 тис грн (2 597 грн — стартова ціна)

Згідно з повідомленням, загальна сума реалізації сягнула майже 3,6 мільйона гривень, які надійдуть до держбюджету.

Інші 12 годинників також буде реалізовано на аукціоні, про що буде повідомлено додатково.

Україна арештувала картини Медведчука

Агентство з розшуку й управління активами отримало висновки експертів про заарештовані картини, які належали зраднику колишньому нардепу Віктору Медведчуку.

З 284 арештованих картин 148 будуть передані до Національного художнього музею України, щоб стати надбанням майбутніх поколінь українців.

А 136 картин, які не мають значної культурної цінності, будуть реалізовані через "Прозорро.Продажі".

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