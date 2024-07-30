Суд арештував майно братів Медведчука та Козака у розмірі 400 млн дол
Категорія
Україна
Дата публікації

Суд арештував майно братів Медведчука та Козака у розмірі 400 млн дол

СБУ
Суд арештував майно братів Медведчука та Козака у розмірі 400 млн дол

Суд арештував додаткові активи майна братів колишніх народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака.

Головні тези:

 

  • Серед арештованих активів є земля, корпоративні права та автотранспорт підприємств у Львові.
  • Медведчук та Козак підозрюються у фінансових махінаціях, через які Україна втратила понад 75 млн гривень податків.
  • Медведчук є кумом російського диктатора Путіна та фігурує у справах про державну зраду, після чого був затриманий.

Що відомо про арештоване майно Медведчука та Козака

Як зазначає СБУ, суд арештував землю, корпоративні права, майнові комплекси й автотранспорт чотирьох підприємств у Львові.

Серед підприємств — заводи з виробництва бетону та будівельна компанія. Загальна вартість арештованого майна становить майже 400 млн гривень.

Активи було передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Таким чином в управлінні держави додатково перебуватимуть понад 10 тисяч квадратних метрів нерухомості та більше 70 одиниць автотранспорту і будівельної техніки компаній Сергія Медведчука та Богдана Козака, — додає СБУ.

Що відомо про Медведчука та Козака

Віктор Медведчук — це кум російського диктатора Володимира Путіна та засновник вже забороненої в Україні партії ОПЗЖ.

До початку повномасштабної війни РФ проти України йому оголосили про підозру у держзраді. До лютого 2022 року Медведчук перебував під домашнім арештом, після чого втік. Однак пізніше СБУ затримала його, а у вересні 2022 року екс-нардепа обміняли на захисників Маріуполя.

Дружина Медведчука Оксана Марченко також втекла до Росії. Вона фігурує у декількох гучних справ, зокрема її підозрюють у фінансуванні російських силовиків, на тлі чого СБУ оголосила Марченко у розшук.

Тарас Козак — соратник Медведчука, якого також підозрюють у державній зраді. Ще до початку повномасштабно вторгнення РФ він покинув Україну і наразі його місцеперебування залишається невідомим.

У червні правоохоронці повідомили про підозру Сергію Медведчуку і Богдану Козаку. За даними слідства, вони причетні до фінансових махінацій, через що держбюджет України недоотримав понад 75 млн грн податків.

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