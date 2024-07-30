Суд арестовал имущество братьев Медведчука и Казака в размере 400 млн долл

Суд арестовал дополнительные активы имущества братьев бывших народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака.
Главные тезисы
- Суд арестовал имущество братьев Медведчука и Казака на сумму в 400 млн гривен, включая землю, корпоративные права, имущественные комплексы и автотранспорт.
- Активы переданы в Национальное агентство по управлению активами, полученными от коррупции, увеличивая государственный контроль над недвижимостью и техникой компаний Медведчука и Козака.
- Виктор Медведчук стал фигурой подозрения в госизмене и финансовых махинациях, а Тарас Козак также подозревается в государственной измене.
Что известно об арестованном имуществе Медведчука и Казака
Суд отмечает, что суд арестовал землю, корпоративные права, имущественные комплексы и автотранспорт четырех предприятий во Львове.
Среди предприятий — заводы по производству бетона и строительная компания. Общая стоимость арестованного имущества составляет около 400 млн гривен.
Активы были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Что известно о Медведчуке и Казаке
Виктор Медведчук — это кум российского диктатора Владимира Путина и основатель уже запрещенной в Украине партии ОПЗЖ.
До начала полномасштабной войны РФ против Украины ему объявили о подозрении в госизмене. До февраля 2022 года Медведчук находился под домашним арестом, после чего скрылся. Однако позже СБУ задержала его, а в сентябре 2022 экс-нардепа обменяли на защитников Мариуполя.
Жена Медведчука Оксана Марченко также сбежала в Россию. Она фигурирует в нескольких громких делах, в частности, ее подозревают в финансировании российских силовиков, на фоне чего СБУ объявила Марченко в розыск.
Тарас Козак — соратник Медведчука, также подозреваемый в государственной измене. Еще до начала полномасштабного вторжения РФ он покинул Украину и в настоящее время его местонахождение остается неизвестным.
В июне правоохранители сообщили о подозрении Сергею Медведчуку и Богдану Козаку. По данным следствия, они имеют отношение к финансовым махинациям, из-за чего госбюджет Украины недополучил более 75 млн грн налогов.
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