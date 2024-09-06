АРМА продавало на аукционе часы предателя Медведчука. Сколько средств получит госбюджет
Категория
Экономика
Дата публикации

АРМА продавало на аукционе часы предателя Медведчука. Сколько средств получит госбюджет

Часы
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Источник:  АРМА

6 сентября состоялся аукцион на "Прозорро.Продажи", где была продана часть арестованной коллекции часов экс-нардепа Виктора Медведчука.

Главные тезисы

  • АРМА продало на аукционе часть коллекции часов Медведчука, что принесет госбюджету 3,6 млн грн.
  • Самой дорогой позицией были часы Patek Philippe, проданные за 1,27 млн грн.
  • Часть арестованных картин Медведчука передадут в Национальный художественный музей Украины, а часть будет реализована на аукционе Прозорро.Продажи.

Украинский бюджет пополнится на 3,6 млн грн от продажи часов Медведчука

Всего из выставленных 20 часов соревновались 18 участников по 8 часов.

Самым дорогим лотом стали часы марки "Patek Philippe", которые были реализованы за 1,27 млн грн.

Об этом сообщает глава АРМА Елена Дума.

По результатам торгов было реализовано:

  • Часы "Patek Philippe" — 1,27 млн грн (1,27 млн стартовая цена)

  • Часы "Parmigiani Fleurier" с изображением "Оксаны Марченко" — 485 тыс грн (302,6 тыс грн стартовая цена)

  • Часы "Dolce & Gabbana" — 233,8 тыс грн (219 тыс грн — стартовая цена)

  • Часы "Москва Кремль" — 105,6 тыс грн (17 474 грн — стартовая цена)

  • Часы "Rolex" — 700 тыс грн (547,3 тыс грн стартовая цена)

  • Часы "Rolex" 550 тыс грн (416,5 тыс грн — стартовая цена)

  • Часы "Cartier" — 200 тыс грн (162,5 тыс грн — стартовая цена)

  • Часы "Госрезерв Украины" — 41,5 тыс грн (2 597 грн — стартовая цена)

Согласно сообщению, общая сумма реализации составила почти 3,6 миллиона гривен, которые поступят в госбюджет.

Остальные 12 часов также будут реализованы на аукционе, о чем будет сообщено дополнительно.

Украина арестовала картины Медведчука

Агентство по розыску и управлению активами получило выводы экспертов об арестованных картинах, принадлежавших предателю бывшему нардепу Виктору Медведчуку.

Из 284 арестованных картин 148 будут переданы в Национальный художественный музей Украины, чтобы стать достоянием будущих поколений украинцев.

А 136 картин, не имеющих значительной культурной ценности, будут реализованы через Прозорро.Продажи.

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