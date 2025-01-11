Ізраїльські археологи Ізраїль Фінкельштейн із Тель-Авівського університету та Таллай Орнан із Єврейського університету в Єрусалимі заявляють про виявлення на території сучасної Йорданії місця, яке у Біблії згадується під назвою Маханаїм.

Що відомо про виявлення ймовірного місця з Біблії на території Йорданії

Зазначається, що у період залізної доби ця територія входила до складу стародавнього Ізраїлю під назвою Північного царства.

На думку дослідників, їм вдалось знайти будівлю, яка використовувалась високоповажними представниками ізраїльської влади того часу, можливо навіть легендарними царями.

Талль ад-Дахаб ель-Гарбі

На території сучасної Йорданії цей регіон має назву Талль ад-Дахаб ель-Гарбі.

Ізраїльські археологи грунтують власні висновки виявленням останків, знайдених тут та також на аналізі біблійних текстів.

З давньоєврейської «Маханаїм» перекладається як “два табори”. Біблійні тексти припускають, що це місце розташовується поряд зі ще одним місцем, що має назву Пенуель.

Ним може бути ще одна археологічна пам’ятка, яка нині має назву Талль ад-Дахаб еш-Шарки.

У період з 2005 по 2011 рік на території Талль ад-Дахаб ель-Гарбі працювала група німецьких археологів, яким вдалось виявити залишки кам'яних блоків із великою кількістю вигравіруваних зображень людей, що грають на лірах, а також левів, ймовірно, зі сцен про полювання, фінікових пальм, та людини, яка веде козу на бенкет.

Що вдалось дізнатись ізраїльським археологам

У новому дослідженні вчені стверджують, що виявлені блоки можуть бути залишками будівлі, яку використовувала ізраїльська еліта.

За словами ізраїльських археологів, стиль виявлених гравюр схожий із фресками, які знаходили у місці під назвою унтіллет Аджруд на північному сході Синайської пустелі в Єгипті.

Це місце контролювалося царством Ізраїлю у VIII столітті до нашої ери.

Вчені вважають, що це підтверджує, що блоки, знайдені в Талл-ад-Дахаб аль-Гарбі, також датуються VIII століттям до нашої ери.

Дослідники додали, що і Маханаїм, і Пенуель були побудовані Єровоамом II, царем Ізраїлю, який правив у VIII столітті до нашої ери.

За словами вчених, історії в єврейській Біблії згадують, що ізраїльський цар на ім'я Ішбаал був коронований у Маханаїмі і що цар Давид утік у Маханаїм, коли брав участь у війні проти Авесалома, одного зі своїх синів.

Разом з тим, хоча ці історії припускають, що кілька царів Ізраїлю могли відвідувати Маханаїм, немає жодних способів дізнатися, чи це так насправді.

Бартош Адамчевський, професор теології в Університеті кардинала Стефана Вишинського у Варшаві, який не брав участі у дослідженні, сказав, що, на його думку, близькість Талль-ад-Дахаб аль-Гарбі до Талль-ад-Дахаб еш-Шарки допомагає пояснити, як він отримав назву "Маханаїм".