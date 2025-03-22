В Южной Корее бушуют масштабные лесные пожары — фото

В Южной Корее объявили чрезвычайное положение

По сообщению Министерства внутренних дел и безопасности, эта мера вступила в силу в субботу в городе Ульсан в провинции Кенсан.

Объявление было сделано по рекомендации и. президента Чхве Сан Мока для внедрения комплексных мер по борьбе со стихийным бедствием. Он уже посетил место происшествия и приказал соответствующим ведомствам приложить максимальные усилия для мобилизации всего возможного оборудования и персонала, чтобы потушить пожар до заката.

Пожары в Южной Корее

Сотни жителей округа Санчхона были эвакуированы, поскольку сильный ветер препятствовал тушению пожаров.

По состоянию на 15:00 по местному времени было ликвидировано 65% пожаров по сравнению с 70% в 10:30 утра. Площадь пожара также увеличилась до 290 га. Поделиться

Также местные власти сообщили, что двое пожарных были найдены мертвыми.

Пожары в Южной Корее