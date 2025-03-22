В Южной Корее бушуют масштабные лесные пожары — фото

Правительство Южной Кореи объявило 22 марта состояние национального бедствия из-за масштабных лесных пожаров, охвативших город Ульсан и юго-восточные регионы.
Главные тезисы
- В Южной Корее объявлено чрезвычайное положение из-за масштабных лесных пожаров в городе Ульсан и юго-восточных регионах.
- Власти принимают срочные меры по ликвидации пожаров, осуществляют эвакуацию жителей и мобилизуют ресурсы для борьбы со стихийным бедствием.
- Сильный ветер затрудняет процесс тушения пожаров, что привело к эвакуации сотен жителей и обнаружению погибших пожарных.
В Южной Корее объявили чрезвычайное положение
По сообщению Министерства внутренних дел и безопасности, эта мера вступила в силу в субботу в городе Ульсан в провинции Кенсан.
Объявление было сделано по рекомендации и. президента Чхве Сан Мока для внедрения комплексных мер по борьбе со стихийным бедствием. Он уже посетил место происшествия и приказал соответствующим ведомствам приложить максимальные усилия для мобилизации всего возможного оборудования и персонала, чтобы потушить пожар до заката.
Сотни жителей округа Санчхона были эвакуированы, поскольку сильный ветер препятствовал тушению пожаров.
Также местные власти сообщили, что двое пожарных были найдены мертвыми.
Власти планируют определить точную причину пожара после его тушения. Было подтверждено, что человек, первым сообщивший о пожаре, сказал, что огонь вспыхнул от искры во время кошения травы.
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