В Южной Корее бушуют масштабные лесные пожары — фото
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Южной Корее бушуют масштабные лесные пожары — фото

пожар
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Источник:  Yonhap

Правительство Южной Кореи объявило 22 марта состояние национального бедствия из-за масштабных лесных пожаров, охвативших город Ульсан и юго-восточные регионы.

Главные тезисы

  • В Южной Корее объявлено чрезвычайное положение из-за масштабных лесных пожаров в городе Ульсан и юго-восточных регионах.
  • Власти принимают срочные меры по ликвидации пожаров, осуществляют эвакуацию жителей и мобилизуют ресурсы для борьбы со стихийным бедствием.
  • Сильный ветер затрудняет процесс тушения пожаров, что привело к эвакуации сотен жителей и обнаружению погибших пожарных.

В Южной Корее объявили чрезвычайное положение

По сообщению Министерства внутренних дел и безопасности, эта мера вступила в силу в субботу в городе Ульсан в провинции Кенсан.

Объявление было сделано по рекомендации и. президента Чхве Сан Мока для внедрения комплексных мер по борьбе со стихийным бедствием. Он уже посетил место происшествия и приказал соответствующим ведомствам приложить максимальные усилия для мобилизации всего возможного оборудования и персонала, чтобы потушить пожар до заката.

Пожары в Южной Корее

Сотни жителей округа Санчхона были эвакуированы, поскольку сильный ветер препятствовал тушению пожаров.

По состоянию на 15:00 по местному времени было ликвидировано 65% пожаров по сравнению с 70% в 10:30 утра. Площадь пожара также увеличилась до 290 га.

Также местные власти сообщили, что двое пожарных были найдены мертвыми.

Пожары в Южной Корее

Власти планируют определить точную причину пожара после его тушения. Было подтверждено, что человек, первым сообщивший о пожаре, сказал, что огонь вспыхнул от искры во время кошения травы.

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