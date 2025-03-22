У Південній Кореї вирують масштабні лісові пожежі — фото

Уряд Південної Кореї оголосив 22 березня стан національного лиха через масштабні лісові пожежі, що охопили місто Ульсан та південно-східні регіони.
Головні тези:
- У Південній Кореї оголошено стан національного лиха через масштабні лісові пожежі в місті Ульсан та південно-східних регіонах.
- Надзвичайний стан діє у зв'язку із поширенням пожеж, які було складно загасити через сильний вітер.
- Влада вживає заходів для ліквідації пожеж, евакуює мешканців та призначає максимальні ресурси для боротьби зі стихійним лихом.
У Південній Кореї оголосили надзвичайний стан
За повідомленням Міністерства внутрішніх справ і безпеки, цей захід набув чинності у суботу в місті Ульсан у провінції Кьонсан.
Оголошення було зроблене за рекомендацією в.о. президента Чхве Сан Мока задля впровадження комплексних заходів для боротьби зі стихійним лихом. Він вже відвідав місце події і наказав відповідним відомствам докласти максимальних зусиль для мобілізації всього можливого обладнання та персоналу, щоб загасити пожежу до заходу сонця.
Сотні жителів округу Санчхона були евакуйовані, оскільки сильний вітер перешкоджав гасінню пожеж.
Також місцева влада повідомила, що двоє пожежників були знайдені мертвими.
Влада планує визначити точну причину пожежі після її гасіння. Було підтверджено, що людина, яка першою повідомила про пожежу, сказала, що вогонь спалахнув від іскри під час косіння трави.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-