У Південній Кореї вирують масштабні лісові пожежі — фото
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Події
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У Південній Кореї вирують масштабні лісові пожежі — фото

пожежа
Джерело:  Yonhap

Уряд Південної Кореї оголосив 22 березня стан національного лиха через масштабні лісові пожежі, що охопили місто Ульсан та південно-східні регіони.

Головні тези:

  • У Південній Кореї оголошено стан національного лиха через масштабні лісові пожежі в місті Ульсан та південно-східних регіонах.
  • Надзвичайний стан діє у зв'язку із поширенням пожеж, які було складно загасити через сильний вітер.
  • Влада вживає заходів для ліквідації пожеж, евакуює мешканців та призначає максимальні ресурси для боротьби зі стихійним лихом.

У Південній Кореї оголосили надзвичайний стан

За повідомленням Міністерства внутрішніх справ і безпеки, цей захід набув чинності у суботу в місті Ульсан у провінції Кьонсан.

Оголошення було зроблене за рекомендацією в.о. президента Чхве Сан Мока задля впровадження комплексних заходів для боротьби зі стихійним лихом. Він вже відвідав місце події і наказав відповідним відомствам докласти максимальних зусиль для мобілізації всього можливого обладнання та персоналу, щоб загасити пожежу до заходу сонця.

Пожежі у Південній Кореї

Сотні жителів округу Санчхона були евакуйовані, оскільки сильний вітер перешкоджав гасінню пожеж.

Станом на 15:00 за місцевим часом були ліквідовані 65% пожеж у порівнянні із 70% о 10:30 ранку. Площа пожежі також збільшилася до 290 гектарів.

Також місцева влада повідомила, що двоє пожежників були знайдені мертвими.

Пожежі у Південній Кореї

Влада планує визначити точну причину пожежі після її гасіння. Було підтверджено, що людина, яка першою повідомила про пожежу, сказала, що вогонь спалахнув від іскри під час косіння трави.

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