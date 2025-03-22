У Південній Кореї вирують масштабні лісові пожежі — фото

Уряд Південної Кореї оголосив 22 березня стан національного лиха через масштабні лісові пожежі, що охопили місто Ульсан та південно-східні регіони.

У Південній Кореї оголосили надзвичайний стан

За повідомленням Міністерства внутрішніх справ і безпеки, цей захід набув чинності у суботу в місті Ульсан у провінції Кьонсан.

Оголошення було зроблене за рекомендацією в.о. президента Чхве Сан Мока задля впровадження комплексних заходів для боротьби зі стихійним лихом. Він вже відвідав місце події і наказав відповідним відомствам докласти максимальних зусиль для мобілізації всього можливого обладнання та персоналу, щоб загасити пожежу до заходу сонця.

Пожежі у Південній Кореї

Сотні жителів округу Санчхона були евакуйовані, оскільки сильний вітер перешкоджав гасінню пожеж.

Станом на 15:00 за місцевим часом були ліквідовані 65% пожеж у порівнянні із 70% о 10:30 ранку. Площа пожежі також збільшилася до 290 гектарів. Поширити

Також місцева влада повідомила, що двоє пожежників були знайдені мертвими.

Пожежі у Південній Кореї