В Израиле бушуют масштабные лесные пожары — видео
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Проиcшествия
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В Израиле бушуют масштабные лесные пожары — видео

Израиль
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Источник:  Reuters

30 апреля в Израиле вспыхнули масштабные лесные пожары, вызванные экстремальной жарой. Власти объявили об эвакуации нескольких населенных пунктов и были вынуждены перекрыть главную автомагистраль, соединяющую Иерусалим и Тель-Авив.

Главные тезисы

  • Для локализации огня пожарно-спасательная служба мобилизовала около 120 пожарных и спасательных подразделений.
  • Израиль обратился за помощью по меньшей мере в пять стран: Грецию, Болгарию, Хорватию, Италию и Кипр.

Израиль борется с лесными пожарами

Главная автомагистраль 1 Иерусалим — Тель-Авив была временно перекрыта вблизи очага пожара. Полиция сообщила об эвакуации жителей трех общин, оказавшихся под угрозой.

Сложности ситуации добавляет, что в Израиле в этот день отмечают День памяти погибших солдат. Многие израильтяне посещали места захоронений, что могло создать дополнительные риски.

Исходя из оценки распространения пожара, командующий округом поручил командам подготовиться к потенциальной эвакуации дополнительных населенных пунктов, включая развертывание автобусов в случае необходимости.

Для локализации огня пожарно-спасательная служба мобилизовала около 120 пожарных и спасательных подразделений, а также привлекла самолеты и вертолеты. Отмечается, что 12 человек пострадали от отравления дымом.

В связи с масштабами бедствия Израиль обратился за помощью по меньшей мере в пять стран: Грецию, Болгарию, Хорватию, Италию и Кипр.

Начальник штаба армии приказал командованию Тила, Военно-воздушным силам и всем подразделениям ЦАХАЛ оказать необходимую помощь полиции и пожарно-спасательным службам. Поисково-спасательные силы армии и пожарные машины ВВС были активно вовлечены в тушение пожаров в районе Иерусалимских холмов и эвакуации жителей.

Израильская пожарно-спасательная служба еще 29 апреля ввела запрет на разжигание костра до 7 мая из-за экстремальных погодных условий, значительно повышающих риск возникновения и распространения пожаров.

В издании отметили, что этот запрет особенно актуален, поскольку вечером 30 апреля начинается празднование 77-го Дня независимости Израиля, во время которого традиционно разжигают костры и устраивают барбекю. Служба спасения подчеркнула, что барбекю разрешен только в специально отведенных местах.

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