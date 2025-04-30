В Израиле бушуют масштабные лесные пожары — видео

30 апреля в Израиле вспыхнули масштабные лесные пожары, вызванные экстремальной жарой. Власти объявили об эвакуации нескольких населенных пунктов и были вынуждены перекрыть главную автомагистраль, соединяющую Иерусалим и Тель-Авив.

Израиль борется с лесными пожарами

Главная автомагистраль 1 Иерусалим — Тель-Авив была временно перекрыта вблизи очага пожара. Полиция сообщила об эвакуации жителей трех общин, оказавшихся под угрозой.

Сложности ситуации добавляет, что в Израиле в этот день отмечают День памяти погибших солдат. Многие израильтяне посещали места захоронений, что могло создать дополнительные риски.

Исходя из оценки распространения пожара, командующий округом поручил командам подготовиться к потенциальной эвакуации дополнительных населенных пунктов, включая развертывание автобусов в случае необходимости. Поделиться

Для локализации огня пожарно-спасательная служба мобилизовала около 120 пожарных и спасательных подразделений, а также привлекла самолеты и вертолеты. Отмечается, что 12 человек пострадали от отравления дымом.

В связи с масштабами бедствия Израиль обратился за помощью по меньшей мере в пять стран: Грецию, Болгарию, Хорватию, Италию и Кипр.

Начальник штаба армии приказал командованию Тила, Военно-воздушным силам и всем подразделениям ЦАХАЛ оказать необходимую помощь полиции и пожарно-спасательным службам. Поисково-спасательные силы армии и пожарные машины ВВС были активно вовлечены в тушение пожаров в районе Иерусалимских холмов и эвакуации жителей.

Израильская пожарно-спасательная служба еще 29 апреля ввела запрет на разжигание костра до 7 мая из-за экстремальных погодных условий, значительно повышающих риск возникновения и распространения пожаров.