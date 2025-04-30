В Ізраїлі вирують масштабні лісові пожежі — відео

30 квітня в Ізраїлі спалахнули масштабні лісові пожежі, спричинені екстремальною спекою. Влада оголосила про евакуацію кількох населених пунктів та була змушена перекрити головну автомагістраль, що з'єднує Єрусалим та Тель-Авів.

Ізраїль бореться з лісовими пожежами

Головна автомагістраль 1 Єрусалим - Тель-Авів була тимчасово перекрита поблизу осередку пожежі. Поліція повідомила про евакуацію мешканців трьох громад, що опинилися під загрозою.

Складності ситуації додає те, що в Ізраїлі цього дня відзначають День пам'яті загиблих солдатів. Багато ізраїльтян відвідували місця поховань, що могло створити додаткові ризики.

Виходячи з оцінки поширення пожежі, командувач округу доручив командам підготуватися до потенційної евакуації додаткових населених пунктів, включаючи розгортання автобусів на випадок необхідності. Поширити

Для локалізації вогню пожежно-рятувальна служба мобілізувала близько 120 пожежних і рятувальних підрозділів, а також залучила літаки й гелікоптери. Зазначається, що 12 людей постраждали від отруєння димом.

У зв'язку з масштабами лиха, Ізраїль звернувся за допомогою щонайменше до п'яти країн: Греції, Болгарії, Хорватії, Італії та Кіпру.

Начальник штабу армії наказав командуванню Тилу, Військово-повітряним силам та всім підрозділам ЦАХАЛу надати необхідну допомогу поліції та пожежно-рятувальним службам. Пошуково-рятувальні сили армії та пожежні машини ВПС були активно залучені до гасіння пожеж у районі Єрусалимських пагорбів та евакуації мешканців.

Ізраїльська пожежно-рятувальна служба ще 29 квітня запровадила заборону на розпалювання багаття до 7 травня через екстремальні погодні умови, які значно підвищують ризик виникнення та поширення пожеж.