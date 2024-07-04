В каких регионах Украины начнет спадать жара — прогноз синоптикини
Категория
Украина
Дата публикации

В каких регионах Украины начнет спадать жара — прогноз синоптикини

В каких регионах Украины начнет спадать жара — прогноз синоптикини
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Источник:  Наталка Диденко

5 июля в восточных областях будет самое жаркое. Однако прогнозируются кратковременные грозовые дожди.

Главные тезисы

 

  • В различных областях страны температура будет колебаться от +23 до +37 градусов, с возможностью локальных осадков.
  • Июль 2024 года обещает быть теплее обычного, средняя температура воздуха прогнозируется выше нормы.
  • В этом месяце ожидаются осадки в пределах нормы, привнесущие немного прохлады, в основном на юге страны.
  • Прогнозы синоптиков позволяют готовиться к переменчивым погодным условиям в разных регионах Украины на июль 2024 года.

Какая будет погода в Украине 5 июля

По прогнозу синоптики Наталии Диденко, в западных областях потеплеет +23+27 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди.

На севере Украины завтра днем ожидается +24+29 градусов. При этом существует вероятность локальных дождей.

В центральных областях без существенных осадков. Днем ожидается +25+30, а в Днепропетровской области до +33+35 градусов, — сообщила синоптика.

На юге Украины воздух прогреется до +29+33 градусов, а в Запорожской области до +35 градусов.

Восточная часть будет самой жаркой. Максимально днем +33+37 градусов. Тем не менее, завтра вечером могут пройти дожди с грозами.

Какая будет погода в Украине в июле 2024 года

Синоптики Украинского гидрометцентра предупреждают, что в этом году июль в нашей стране будет теплее нормы.

По их словам, средняя месячная температура воздуха предполагается 20-26°, в Карпатах 16-18°, что на 1,5-2° выше нормы.

Что касается осадков, то их за мест выпадет 37-95 мм, а в Карпатах, Прикарпатье и Ровенской области местами будет 101-170 мм, что в пределах нормы.

Возможны кратковременные дожди, которые принесут немного прохлады. Но в целом температура останется такой же. Теплее всего будет на юге, — прогнозирует синоптикиня Диана Кривобок.

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