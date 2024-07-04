В каких регионах Украины начнет спадать жара — прогноз синоптикини

5 июля в восточных областях будет самое жаркое. Однако прогнозируются кратковременные грозовые дожди.
Главные тезисы
- В различных областях страны температура будет колебаться от +23 до +37 градусов, с возможностью локальных осадков.
- Июль 2024 года обещает быть теплее обычного, средняя температура воздуха прогнозируется выше нормы.
- В этом месяце ожидаются осадки в пределах нормы, привнесущие немного прохлады, в основном на юге страны.
- Прогнозы синоптиков позволяют готовиться к переменчивым погодным условиям в разных регионах Украины на июль 2024 года.
Какая будет погода в Украине 5 июля
По прогнозу синоптики Наталии Диденко, в западных областях потеплеет +23+27 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди.
На севере Украины завтра днем ожидается +24+29 градусов. При этом существует вероятность локальных дождей.
На юге Украины воздух прогреется до +29+33 градусов, а в Запорожской области до +35 градусов.
Восточная часть будет самой жаркой. Максимально днем +33+37 градусов. Тем не менее, завтра вечером могут пройти дожди с грозами.
Какая будет погода в Украине в июле 2024 года
Синоптики Украинского гидрометцентра предупреждают, что в этом году июль в нашей стране будет теплее нормы.
По их словам, средняя месячная температура воздуха предполагается 20-26°, в Карпатах 16-18°, что на 1,5-2° выше нормы.
Что касается осадков, то их за мест выпадет 37-95 мм, а в Карпатах, Прикарпатье и Ровенской области местами будет 101-170 мм, что в пределах нормы.
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