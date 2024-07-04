В яких регіонах України почне спадати спека — прогноз синоптикині

5 липня у східних областях буде найспекотніше. Проте прогнозуються короткочасні грозові дощі.
Головні тези:
- За прогнозом синоптиків, різні області матимуть відмінні температурні показники, від +23°C до +37°C.
- Липень 2024 року буде теплішим за норму, з невеликими опадами на території країни.
- Прогнозується, що на півдні України температура буде найвищою, досягаючи +29°C до +33°C та можливими короткочасними дощами.
- На сході України 5 липня очікується найспекотніший день з можливими дощами та грозами ввечері.
Якою буде погода в Україні 5 липня
За прогнозом синоптикині Наталії Діденко, у західних областях потеплішає +23 +27 градусів. Місцями пройдуть короткочасні грозові дощі.
На півночі України завтра вдень очікується +24 +29 градусів. При цьому є ймовірність локальних дощів.
На півдні України повітря прогріється до +29 +33 градусів, а у Запорізькій області до +35 градусів.
Східна частина буде найспекотнішою. Максимально вдень +33 +37 градусів. Проте завтра ввечері можуть пройти дощі з грозами.
Якою буде погода в Україні в липні 2024 року
Синоптики Українського гідрометцентру попереджають, що цього року липень в нашій країні буде теплішим за норму.
За їхніми словами, середня місячна температура повітря передбачається 20-26°, в Карпатах 16-18°, що на 1,5-2° вище за норму.
Щодо опадів, то їх за місць випаде 37-95 мм, а в Карпатах, на Прикарпатті та у Рівненській області місцями буде 101-170 мм, що в межах норми.
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