В яких регіонах України почне спадати спека — прогноз синоптикині

5 липня у східних областях буде найспекотніше. Проте прогнозуються короткочасні грозові дощі.

Якою буде погода в Україні 5 липня

За прогнозом синоптикині Наталії Діденко, у західних областях потеплішає +23 +27 градусів. Місцями пройдуть короткочасні грозові дощі.

На півночі України завтра вдень очікується +24 +29 градусів. При цьому є ймовірність локальних дощів.

У центральних областях буде без істотних опадів. Вдень очікується +25 +30, а у Дніпропетровській області до +33 +35 градусів, — повідомила синоптикиня. Поширити

На півдні України повітря прогріється до +29 +33 градусів, а у Запорізькій області до +35 градусів.

Східна частина буде найспекотнішою. Максимально вдень +33 +37 градусів. Проте завтра ввечері можуть пройти дощі з грозами.

Якою буде погода в Україні в липні 2024 року

Синоптики Українського гідрометцентру попереджають, що цього року липень в нашій країні буде теплішим за норму.

За їхніми словами, середня місячна температура повітря передбачається 20-26°, в Карпатах 16-18°, що на 1,5-2° вище за норму.

Щодо опадів, то їх за місць випаде 37-95 мм, а в Карпатах, на Прикарпатті та у Рівненській області місцями буде 101-170 мм, що в межах норми.