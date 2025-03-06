В Канаде вернули зрение пациенту благодаря уникальной хирургической операции

В Канаде пациенту с повреждением роговицы впервые восстановили зрение с помощью имплантации его зуба.
Главные тезисы
- Пациенту в Канаде удалось восстановить зрение благодаря уникальной операции имплантации зуба в глаз.
- Методика остео-одонто-кератопротезирования позволила пациенту вернуть зрение после длительной слепоты.
- Операция успешно проведена в Канаде и стала первой в этой стране, хотя в других странах применяется с 1960-х годов.
Слепой канадец снова видит: детали уникальной хирургической методики
Пациентом стал Брент Чепмен из Северного Ванкувера, потерявший зрение в 13 лет из-за редкой аутоиммунной реакции.
В течение жизни он перенес около 50 сделок, но ни одна не дала стабильного результата, сообщают Popular Science и CBC.
Я не видел себя 10 лет… Мне посчастливилось снова иметь зрение.
Редкая операция под названием остео-одонто-кератопротезирование (ООКП) предусматривает несколько этапов:
Сначала у пациента удаляют зуб (обычно клык), формируют в нем отверстие и вставляют крошечную пластиковую линзу.
Затем этот имплантат временно размещают под кожей щеки, где он "созревает" в течение нескольких месяцев.
Затем поврежденную роговицу заменяют трансплантатом из ткани щеки, а зуб с линзой имплантируют в глаз.
Сначала Чепмен сомневался в этой методике, но изменил свое мнение после разговора с женщиной из Австралии, уже пережившей подобную операцию.
Брент первым прошел эту операцию в Канаде, но в других странах она проводилась еще в XX веке. Пионером в этой методике с 1960-х являлся итальянский врач Бенедетто Стрампелли.
Медики говорят, что, несмотря на сложность процедуры, она демонстрирует высокую эффективность.
По данным итальянского исследования 2022 года, 94% пациентов продолжают видеть даже 27 лет спустя после операции. В то же время из-за возможных осложнений хирурги проводят ее только на одном глазу.
ООКП в настоящее время применяется в 10 странах мира. Врачи надеются, что успешные операции в Канаде помогут сделать эту технологию более доступной для пациентов с тяжелой слепотой.
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