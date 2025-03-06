В Канаде вернули зрение пациенту благодаря уникальной хирургической операции

В Канаде пациенту с повреждением роговицы впервые восстановили зрение с помощью имплантации его зуба.

Слепой канадец снова видит: детали уникальной хирургической методики

Пациентом стал Брент Чепмен из Северного Ванкувера, потерявший зрение в 13 лет из-за редкой аутоиммунной реакции.

В течение жизни он перенес около 50 сделок, но ни одна не дала стабильного результата, сообщают Popular Science и CBC.

Я не видел себя 10 лет… Мне посчастливилось снова иметь зрение.

Редкая операция под названием остео-одонто-кератопротезирование (ООКП) предусматривает несколько этапов:

Сначала у пациента удаляют зуб (обычно клык), формируют в нем отверстие и вставляют крошечную пластиковую линзу.

Затем этот имплантат временно размещают под кожей щеки, где он "созревает" в течение нескольких месяцев.

Затем поврежденную роговицу заменяют трансплантатом из ткани щеки, а зуб с линзой имплантируют в глаз.

Сначала Чепмен сомневался в этой методике, но изменил свое мнение после разговора с женщиной из Австралии, уже пережившей подобную операцию.

Она была полностью слепа в течение 20 лет, а теперь катается на лыжах. Я знаю, это звучит немного безумно, как научная фантастика. Поделиться

Брент первым прошел эту операцию в Канаде, но в других странах она проводилась еще в XX веке. Пионером в этой методике с 1960-х являлся итальянский врач Бенедетто Стрампелли.

Медики говорят, что, несмотря на сложность процедуры, она демонстрирует высокую эффективность.

По данным итальянского исследования 2022 года, 94% пациентов продолжают видеть даже 27 лет спустя после операции. В то же время из-за возможных осложнений хирурги проводят ее только на одном глазу.