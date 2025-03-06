В Канаде вернули зрение пациенту благодаря уникальной хирургической операции
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

В Канаде вернули зрение пациенту благодаря уникальной хирургической операции

хирурги
Читати українською
Источник:  CBC

В Канаде пациенту с повреждением роговицы впервые восстановили зрение с помощью имплантации его зуба.

Главные тезисы

  • Пациенту в Канаде удалось восстановить зрение благодаря уникальной операции имплантации зуба в глаз.
  • Методика остео-одонто-кератопротезирования позволила пациенту вернуть зрение после длительной слепоты.
  • Операция успешно проведена в Канаде и стала первой в этой стране, хотя в других странах применяется с 1960-х годов.

Слепой канадец снова видит: детали уникальной хирургической методики

Пациентом стал Брент Чепмен из Северного Ванкувера, потерявший зрение в 13 лет из-за редкой аутоиммунной реакции.

В течение жизни он перенес около 50 сделок, но ни одна не дала стабильного результата, сообщают Popular Science и CBC.

Я не видел себя 10 лет… Мне посчастливилось снова иметь зрение.

Редкая операция под названием остео-одонто-кератопротезирование (ООКП) предусматривает несколько этапов:

  • Сначала у пациента удаляют зуб (обычно клык), формируют в нем отверстие и вставляют крошечную пластиковую линзу.

  • Затем этот имплантат временно размещают под кожей щеки, где он "созревает" в течение нескольких месяцев.

  • Затем поврежденную роговицу заменяют трансплантатом из ткани щеки, а зуб с линзой имплантируют в глаз.

Сначала Чепмен сомневался в этой методике, но изменил свое мнение после разговора с женщиной из Австралии, уже пережившей подобную операцию.

Она была полностью слепа в течение 20 лет, а теперь катается на лыжах. Я знаю, это звучит немного безумно, как научная фантастика.

Брент первым прошел эту операцию в Канаде, но в других странах она проводилась еще в XX веке. Пионером в этой методике с 1960-х являлся итальянский врач Бенедетто Стрампелли.

Медики говорят, что, несмотря на сложность процедуры, она демонстрирует высокую эффективность.

По данным итальянского исследования 2022 года, 94% пациентов продолжают видеть даже 27 лет спустя после операции. В то же время из-за возможных осложнений хирурги проводят ее только на одном глазу.

ООКП в настоящее время применяется в 10 странах мира. Врачи надеются, что успешные операции в Канаде помогут сделать эту технологию более доступной для пациентов с тяжелой слепотой.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Хирурги из США впервые пересадили человеку сердце свиньи
Хирурги из США впервые пересадили человеку сердце свиньи
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Хирурги из Чикаго провели уникальную операцию замены легких пациента грудными имплантами
имплант
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Во Львове хирурги успешно удалили обломок мины из мозга мальчика, раненого в Херсоне
Операция ребенка во Львове

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?