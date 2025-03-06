У Канаді повернули зір пацієнту завдяки унікальній хірургічній операції

У Канаді пацієнту з ушкодженням рогівки вперше відновили зір за допомогою імплантації його зуба.
Головні тези:
- Пацієнт у Канаді відновив зір завдяки унікальній операції імплантації зуба в око.
- Методика остео-одонто-кератопротезування дозволила пацієнту повернути зір після років сліпоти.
- Успішні операції в Канаді можуть зробити технологію доступнішою для пацієнтів із важкою сліпотою.
Незрячий канадець знову бачить: деталі унікальної хірургічної методики
Пацієнтом став Брент Чепмен із Північного Ванкувера, який втратив зір у 13 років через рідкісну аутоімунну реакцію.
Протягом життя він переніс близько 50 операцій, але жодна не дала стабільного результату, повідомляють Popular Science і CBC.
Я не бачив себе 10 років… Мені пощастило знову мати зір.
Рідкісна операція під назвою остео-одонто-кератопротезування (ООКП) передбачає кілька етапів:
Спочатку у пацієнта видаляють зуб (зазвичай ікло), формують у ньому отвір і вставляють крихітну пластикову лінзу.
Потім цей імплантат тимчасово розміщують під шкірою щоки, де він "дозріває" протягом кількох місяців.
Опісля пошкоджену рогівку замінюють трансплантатом із тканини щоки, а зуб з лінзою імплантують в око.
Спочатку Чепмен сумнівався в цій методиці, але змінив свою думку після розмови з жінкою з Австралії, яка вже пережила подібну операцію.
Брент першим пройшов цю операцію в Канаді, але в інших країнах її проводили ще у XX столітті. Піонером у цій методиці з 1960-х був італійський лікар Бенедетто Стрампеллі.
Медики кажуть, що попри складність процедури, вона демонструє високу ефективність.
За даними італійського дослідження 2022 року, 94% пацієнтів продовжують бачити навіть через 27 років після операції. Водночас через можливі ускладнення хірурги проводять її лише на одному оці.
ООКП нині застосовується у 10 країнах світу. Лікарі сподіваються, що успішні операції в Канаді допоможуть зробити цю технологію доступнішою для пацієнтів із важкою сліпотою.
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