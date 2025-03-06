У Канаді повернули зір пацієнту завдяки унікальній хірургічній операції
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

У Канаді повернули зір пацієнту завдяки унікальній хірургічній операції

хірурги
Джерело:  CBC

У Канаді пацієнту з ушкодженням рогівки вперше відновили зір за допомогою імплантації його зуба.

Головні тези:

  • Пацієнт у Канаді відновив зір завдяки унікальній операції імплантації зуба в око.
  • Методика остео-одонто-кератопротезування дозволила пацієнту повернути зір після років сліпоти.
  • Успішні операції в Канаді можуть зробити технологію доступнішою для пацієнтів із важкою сліпотою.

Незрячий канадець знову бачить: деталі унікальної хірургічної методики

Пацієнтом став Брент Чепмен із Північного Ванкувера, який втратив зір у 13 років через рідкісну аутоімунну реакцію.

Протягом життя він переніс близько 50 операцій, але жодна не дала стабільного результату, повідомляють Popular Science і CBC.

Я не бачив себе 10 років… Мені пощастило знову мати зір.

Рідкісна операція під назвою остео-одонто-кератопротезування (ООКП) передбачає кілька етапів:

  • Спочатку у пацієнта видаляють зуб (зазвичай ікло), формують у ньому отвір і вставляють крихітну пластикову лінзу.

  • Потім цей імплантат тимчасово розміщують під шкірою щоки, де він "дозріває" протягом кількох місяців.

  • Опісля пошкоджену рогівку замінюють трансплантатом із тканини щоки, а зуб з лінзою імплантують в око.

Спочатку Чепмен сумнівався в цій методиці, але змінив свою думку після розмови з жінкою з Австралії, яка вже пережила подібну операцію.

Вона була повністю сліпою протягом 20 років, а тепер катається на лижах. Я знаю, це звучить трохи божевільно, як наукова фантастика.

Брент першим пройшов цю операцію в Канаді, але в інших країнах її проводили ще у XX столітті. Піонером у цій методиці з 1960-х був італійський лікар Бенедетто Стрампеллі.

Медики кажуть, що попри складність процедури, вона демонструє високу ефективність.

За даними італійського дослідження 2022 року, 94% пацієнтів продовжують бачити навіть через 27 років після операції. Водночас через можливі ускладнення хірурги проводять її лише на одному оці.

ООКП нині застосовується у 10 країнах світу. Лікарі сподіваються, що успішні операції в Канаді допоможуть зробити цю технологію доступнішою для пацієнтів із важкою сліпотою.

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