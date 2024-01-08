В Киеве на Борщаговке прорвало водопровод — видео

Вечером 7 января на Борщаговке в столице произошел прорыв водопровода – залило бульвар Жюля Верна. Специалисты Киевводоканала и Киевавтодора уже работают над ликвидацией последствий.
Что известно о прорыве водопровода на Борщаговке
Как сообщает пресс-служба КГГА, повреждение сети холодного водоснабжения с утечкой воды на проезжую часть произошло на бульваре Жюля Верна.
Над ликвидацией последствий подтопления и загрязнения проезжей части работают специалисты Киевавтодора.
После этого аварийная бригада Киевводоканала приступит к ремонту водопровода.
Учитывая аварийную ситуацию и сложные погодные условия, дорожники осуществляют дополнительную обработку улицы, чтобы обеспечить безопасное движение транспорта.
Кроме того, сообщается, что работы будут выполняться на зеленой зоне без ограничения движения транспорта.
Несмотря на это, киевские телеграмм-каналы утверждают, что произошел именно масштабный прорыв канализации, а бульвар Жюля Верна якобы залило фекалиями.
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