В Киеве на Борщаговке прорвало водопровод — видео

Вечером 7 января на Борщаговке в столице произошел прорыв водопровода – залило бульвар Жюля Верна. Специалисты Киевводоканала и Киевавтодора уже работают над ликвидацией последствий.

Что известно о прорыве водопровода на Борщаговке

Как сообщает пресс-служба КГГА, повреждение сети холодного водоснабжения с утечкой воды на проезжую часть произошло на бульваре Жюля Верна.

Заявка о повреждении поступила в диспетчерский Киевводоканал 7 января в 22:55. На место выехала аварийная бригада, которая перекрыла воду и локализовала утечку. Без воды остались 2 жилых дома. Поделиться

Над ликвидацией последствий подтопления и загрязнения проезжей части работают специалисты Киевавтодора.

После этого аварийная бригада Киевводоканала приступит к ремонту водопровода.

Учитывая аварийную ситуацию и сложные погодные условия, дорожники осуществляют дополнительную обработку улицы, чтобы обеспечить безопасное движение транспорта.

Кроме того, сообщается, что работы будут выполняться на зеленой зоне без ограничения движения транспорта.

Отмечаем, что произошла утечка именно холодной воды. Просим медиа и блогеров не манипулировать и не распространять ложную информацию, втягиваясь в грязные атаки на городские власти и коммунальные службы, которые в нынешних условиях делают все, чтобы обеспечить жизнедеятельность столицы. Поделиться

Несмотря на это, киевские телеграмм-каналы утверждают, что произошел именно масштабный прорыв канализации, а бульвар Жюля Верна якобы залило фекалиями.