Чиновник КГВА помогал депутатам Киевсовета уклоняться от военной службы

Руководитель аппарата Киевской городской военной администрации оказывал содействие столичным депутатам в уклонении от военной службы. Его разоблачили сотрудники Государственного бюро расследований.

Как чиновник КГВА помогал уклоняющимся

В ГБР отмечают, что мужчина незаконно «направлял» депутатов из воинской части якобы в командировку в военную администрацию Киева.

Он способствовал оформлению липовой «командировки» трем киевским депутатам и одному из их помощников.

Незаконному пребыванию в КГВА способствовал командир одной из воинских частей терробороны, где мужчины должны были проходить службу по мобилизации. Фигуранты на протяжении почти года не являлись на военную службу, однако получали денежное довольствие из части. Поделиться

Всем четырем было сообщено о подозрении в уклонении от несения обязанностей военной службы, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 УК Украины) еще в августе 2023 года.

Теперь по этим же статьям сообщено подозрение чиновнику КГВА. Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

В Киеве разоблачили схему уклонения от мобилизации

В ноябре ДБР сообщало о блокировании беспрецедентно масштабной схемы уклонения от мобилизации, к которой были причастны работники 9 военкоматов преимущественно из Киева и области, руководитель ВЛК Макаровского района Киевщины и сообщники из других регионов.

Члены схемы вносили информацию о снятии мужчин с учета из-за непригодности к службе по состоянию здоровья.

По данным ДБР, по схеме могли уехать за границу около 100 уклонистов. Стоимость услуг составляла от 6 до 10 тыс. долларов.