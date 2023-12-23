Чиновник КГВА помогал депутатам Киевсовета уклоняться от военной службы

Руководитель аппарата Киевской городской военной администрации оказывал содействие столичным депутатам в уклонении от военной службы. Его разоблачили сотрудники Государственного бюро расследований.
Как чиновник КГВА помогал уклоняющимся
В ГБР отмечают, что мужчина незаконно «направлял» депутатов из воинской части якобы в командировку в военную администрацию Киева.
Он способствовал оформлению липовой «командировки» трем киевским депутатам и одному из их помощников.
Всем четырем было сообщено о подозрении в уклонении от несения обязанностей военной службы, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 УК Украины) еще в августе 2023 года.
Теперь по этим же статьям сообщено подозрение чиновнику КГВА. Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
В Киеве разоблачили схему уклонения от мобилизации
В ноябре ДБР сообщало о блокировании беспрецедентно масштабной схемы уклонения от мобилизации, к которой были причастны работники 9 военкоматов преимущественно из Киева и области, руководитель ВЛК Макаровского района Киевщины и сообщники из других регионов.
Члены схемы вносили информацию о снятии мужчин с учета из-за непригодности к службе по состоянию здоровья.
По данным ДБР, по схеме могли уехать за границу около 100 уклонистов. Стоимость услуг составляла от 6 до 10 тыс. долларов.
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