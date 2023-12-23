Посадовець КМВА допомагав депутатам Київради ухилятися від військової служби

Керівник апарату Київської міської військової адміністрації сприяв столичним депутатам в ухиленні від військової служби. Його викрили співробітники Державного бюро розслідувань.
Як посадовець КМВА допомагав ухилянтам
У ДБР зазначають, що чоловік незаконно «направляв» депутатів з військової частини нібито у відрядження до військової адміністрації Києва.
Він сприяв оформленню липового «відрядження» трьом київським депутатам та одному з їхніх помічників.
Усім чотирьом було повідомлено про підозру в ухиленні від несення обов’язків військової служби, що вчинене групою осіб за попередньою змовою (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 КК України) ще у серпні 2023 року.
Тепер за цими ж статтями повідомлено підозру високопосадовцю КМВА. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
У Києві викрили схему ухилення від мобілізації
У листопаді ДБР повідомляло про блокування безпрецедентно масштабної схеми ухилення від мобілізації, до якої були причетні працівники 9 військкоматів переважно з Києва та області, керівниця ВЛК Макарівського району Київщини та спільники з інших регіонів.
Члени схеми вносили інформацію про зняття чоловіків з обліку через непридатність до служби за станом здоровʼя.
За даними ДБР, за схемою могли виїхати за кордон близько 100 ухилянтів. Вартість послуг становила від 6 до 10 тис доларів.
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