Посадовець КМВА допомагав депутатам Київради ухилятися від військової служби

Керівник апарату Київської міської військової адміністрації сприяв столичним депутатам в ухиленні від військової служби. Його викрили співробітники Державного бюро розслідувань.

Як посадовець КМВА допомагав ухилянтам

У ДБР зазначають, що чоловік незаконно «направляв» депутатів з військової частини нібито у відрядження до військової адміністрації Києва.

Він сприяв оформленню липового «відрядження» трьом київським депутатам та одному з їхніх помічників.

Незаконному перебуванню у КМВА сприяв командир однієї з військових частин тероборони, де чоловіки мали проходити службу за мобілізацією. Фігуранти впродовж майже року не з’являлись на військову службу, проте отримували грошове забезпечення із частини. Поширити

Усім чотирьом було повідомлено про підозру в ухиленні від несення обов’язків військової служби, що вчинене групою осіб за попередньою змовою (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 КК України) ще у серпні 2023 року.

Тепер за цими ж статтями повідомлено підозру високопосадовцю КМВА. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

У Києві викрили схему ухилення від мобілізації

У листопаді ДБР повідомляло про блокування безпрецедентно масштабної схеми ухилення від мобілізації, до якої були причетні працівники 9 військкоматів переважно з Києва та області, керівниця ВЛК Макарівського району Київщини та спільники з інших регіонів.

Члени схеми вносили інформацію про зняття чоловіків з обліку через непридатність до служби за станом здоровʼя.

За даними ДБР, за схемою могли виїхати за кордон близько 100 ухилянтів. Вартість послуг становила від 6 до 10 тис доларів.