У Києві на Борщагівці прорвало водогін — відео

Ввечері 7 січня на Борщагівці у столиці стався прорив водопроводу — залило бульвар Жуля Верна. Фахівці Київводоканалу та Київавтодору уже працюють над ліквідацією наслідків.
Що відомо про прорив водогону на Борщагівці
Як повідомляє пресслужба КМДА, пошкодження мережі холодного водопостачання з витоком води на проїжджу частину сталося на бульварі Жуля Верна.
Над ліквідацією наслідків підтоплення та забруднення проїжджої частини працюють фахівці Київавтодору.
Після цього аварійна бригада Київводоканалу розпочне ремонт водопроводу.
Враховуючи аварійну ситуацію та складні погодні умови дорожники здійснюють додаткову обробку вулиці, щоб забезпечити безпечний рух транспорту.
Окрім того, наголошується, що роботи будуть виконувати на зеленій зоні, без обмеження руху транспорту.
Попри це київські телеграм-канали стверджують, що стався саме масштабний прорив каналізації, а бульвар Жуля Верна нібито залило фекаліями.
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