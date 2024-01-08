У Києві на Борщагівці прорвало водогін — відео

Ввечері 7 січня на Борщагівці у столиці стався прорив водопроводу — залило бульвар Жуля Верна. Фахівці Київводоканалу та Київавтодору уже працюють над ліквідацією наслідків.

Що відомо про прорив водогону на Борщагівці

Як повідомляє пресслужба КМДА, пошкодження мережі холодного водопостачання з витоком води на проїжджу частину сталося на бульварі Жуля Верна.

Заявка про пошкодження надійшла до диспетчерської Київводоканалу 7 січня о 22:55. На місце виїхала аварійна бригада, яка перекрила воду і локалізувала витік. Без води залишилися 2 житлові будинки. Поширити

Над ліквідацією наслідків підтоплення та забруднення проїжджої частини працюють фахівці Київавтодору.

Після цього аварійна бригада Київводоканалу розпочне ремонт водопроводу.

Враховуючи аварійну ситуацію та складні погодні умови дорожники здійснюють додаткову обробку вулиці, щоб забезпечити безпечний рух транспорту.

Окрім того, наголошується, що роботи будуть виконувати на зеленій зоні, без обмеження руху транспорту.

Наголошуємо, що стався витік саме холодної води. Просимо медіа та блогерів не маніпулювати та не поширювати неправдиву інформацію, втягуючись у брудні атаки на міську владу та комунальні служби, які в нинішніх умовах роблять усе, щоб забезпечити життєдіяльність столиці. Поширити

Попри це київські телеграм-канали стверджують, що стався саме масштабний прорив каналізації, а бульвар Жуля Верна нібито залило фекаліями.