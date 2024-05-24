В Киеве открыли новый пешеходный мост-волну — фото и видео

В столице открыли пешеходный мост между парком «Наталка» и Оболонским островом, а также рекреационную зону на острове.
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Как рассказал мэр города Виталий Кличко, конструкции для пешеходного моста были изготовлены еще на предприятии «Азовсталь» в Мариуполе.
Их отвезли в Киев за несколько недель до начала полномасштабной русско-украинской войны.
Этот пешеходный мост соединяет Оболонский остров с набережной и парком "Наталка" (большой рекреационной зоной столицы).
Мост был построен за средства меценатов — украинских и иностранных.
Стоит отметить, что строительство объекта было начато еще в 2021 году. В начале полномасштабной войны с РФ его приостановили, однако уже весной прошлого года возобновили. Тогда же приступили к обустройству рекреационной зоны отдыха.
Что стоит посетить в Киеве на день города 26 мая
Удивительная и интересная столица Украины имеет довольно много разнообразных мест, которые заинтересуют кого-либо. Некоторые из них:
Самая длинная улица города — Броварской проспект, длина его составляет целых четырнадцать километров;
Самый короткий отрезок улицы Киева — это Инженерный переулок, имеющий длину пятьдесят метров;
Самая древняя улица столицы — это Владимирская, она существует уже более тысячелетия;
Наибольшую ширину имеет улица Крещатик, чтобы перейти на другую сторону улицы нужно преодолеть целых семьдесят пять метров;
Самый высокий памятник столицы, входящий в десятку мировых лидеров — "Батькивщина-Мать";
Киевский метрополитен один из старейших в Европе, "Арсенальная" — самая глубокая станция;
Дуб Вильгельма Кристера — это самое старое дерево, его возраст около семисот лет;
Деснянский район Киева является наиболее заселенной частью города;
Самый популярный сувенир, который покупают в столице — это всем известный "Киевский торт", производить его начали в 1956 году;
Высокое здание города, которое считается самым высоким в Украине — жилой комплекс на Кловском спуске, его высота составляет сто шестьдесят восемь метров;
"Киево-Печерская Лавра" — заповедная зона города, которую посещают ежегодно более миллиона туристов со всех сторон;
Есть в Киеве и самый древний памятник, созданный еще в 1802 году — памятник "Магдебургского права";
Самый большой парк города — имени Рыльского, насчитывающий сто пятьдесят гектаров.
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