В Киеве открыли новый пешеходный мост-волну — фото и видео
Категория
Украина
Дата публикации

В Киеве открыли новый пешеходный мост-волну — фото и видео

Виталий Кличко
мост
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В столице открыли пешеходный мост между парком «Наталка» и Оболонским островом, а также рекреационную зону на острове.

Что известно о новом городе-волне в Киеве

Как рассказал мэр города Виталий Кличко, конструкции для пешеходного моста были изготовлены еще на предприятии «Азовсталь» в Мариуполе.

Их отвезли в Киев за несколько недель до начала полномасштабной русско-украинской войны.

Этот пешеходный мост соединяет Оболонский остров с набережной и парком "Наталка" (большой рекреационной зоной столицы).

Мост был построен за средства меценатов — украинских и иностранных.

Пока подсветку основной конструкции не будем включать, только экономное LED освещение перил моста, — добавил глава столицы Кличко.

Стоит отметить, что строительство объекта было начато еще в 2021 году. В начале полномасштабной войны с РФ его приостановили, однако уже весной прошлого года возобновили. Тогда же приступили к обустройству рекреационной зоны отдыха.

Благодарю всех, кто любит Киев и понимает, что он должен жизнеутвержденно развиваться, — подытожил Кличко.

Что стоит посетить в Киеве на день города 26 мая

Удивительная и интересная столица Украины имеет довольно много разнообразных мест, которые заинтересуют кого-либо. Некоторые из них:

  • Самая длинная улица города — Броварской проспект, длина его составляет целых четырнадцать километров;

  • Самый короткий отрезок улицы Киева — это Инженерный переулок, имеющий длину пятьдесят метров;

  • Самая древняя улица столицы — это Владимирская, она существует уже более тысячелетия;

  • Наибольшую ширину имеет улица Крещатик, чтобы перейти на другую сторону улицы нужно преодолеть целых семьдесят пять метров;

  • Самый высокий памятник столицы, входящий в десятку мировых лидеров — "Батькивщина-Мать";

  • Киевский метрополитен один из старейших в Европе, "Арсенальная" — самая глубокая станция;

  • Дуб Вильгельма Кристера — это самое старое дерево, его возраст около семисот лет;

  • Деснянский район Киева является наиболее заселенной частью города;

  • Самый популярный сувенир, который покупают в столице — это всем известный "Киевский торт", производить его начали в 1956 году;

  • Высокое здание города, которое считается самым высоким в Украине — жилой комплекс на Кловском спуске, его высота составляет сто шестьдесят восемь метров;

  • "Киево-Печерская Лавра" — заповедная зона города, которую посещают ежегодно более миллиона туристов со всех сторон;

  • Есть в Киеве и самый древний памятник, созданный еще в 1802 году — памятник "Магдебургского права";

  • Самый большой парк города — имени Рыльского, насчитывающий сто пятьдесят гектаров.

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