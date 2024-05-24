В Киеве открыли новый пешеходный мост-волну — фото и видео

В столице открыли пешеходный мост между парком «Наталка» и Оболонским островом, а также рекреационную зону на острове.

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Как рассказал мэр города Виталий Кличко, конструкции для пешеходного моста были изготовлены еще на предприятии «Азовсталь» в Мариуполе.

Их отвезли в Киев за несколько недель до начала полномасштабной русско-украинской войны.

Этот пешеходный мост соединяет Оболонский остров с набережной и парком "Наталка" (большой рекреационной зоной столицы).

Мост был построен за средства меценатов — украинских и иностранных.

Пока подсветку основной конструкции не будем включать, только экономное LED освещение перил моста, — добавил глава столицы Кличко. Поделиться

Стоит отметить, что строительство объекта было начато еще в 2021 году. В начале полномасштабной войны с РФ его приостановили, однако уже весной прошлого года возобновили. Тогда же приступили к обустройству рекреационной зоны отдыха.

Благодарю всех, кто любит Киев и понимает, что он должен жизнеутвержденно развиваться, — подытожил Кличко. Поделиться

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